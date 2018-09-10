به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالرضا سروستانی صبح دوشنبه در نشست ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبت های دینی استان بوشهر اظهار داشت: باید با برنامه‌ریزی مناسب در راستای کیفی‌سازی برنامه‌های ماه محرم اقدام شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر خواستار حرکت همه اقشار مردم و به‌ویژه بانیان مراسم عزاداری محرم در جهت شناساندن و تبیین معارف حسینی در جامعه و برنامه ریزی منظم برای اجرای برنامه های محتوایی در مجالس عزاداری حضرت امام حسین (ع) شد.

حجت‌الاسلام سروستانی افزود: امیدواریم همه فعالان اجرای مراسم عزاداری های محرم و صفر در سطح استان فعالیت های خود را بر اساس سیاست های ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبت های دینی استان انجام دهند.

لزوم خودداری از مباحث تفرقه‌برانگیز

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری بوشهر گفت: جمعیت غالب عزاداران حسینی نوجوانان و جوانان هستند که باید این جمعیت را در صحنه نگه بداریم.

عباس برزگرزاده در ادامه سخنان خود بر لزوم خودداری از طرح مباحث تفرقه برانگیز در منابر و مداحی ها خواستار حرکت در چارچوب وحدت شد.

حجت‌الاسلام سیدعلی پناه محمودی نیا، معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی اداره کل تبلیغات اسلامی بوشهر در بخش دیگری از این نشست به تشریح برنامه های اداره کل در ایام محرم الحرام پرداخت.

اهتمام ویژه جهت تبیین نقش ولی فقیه در مدیریت و مهار بحرانها، تبیین توطئه دشمنان در نفی تخریب ولایت فقیه و القای جدایی دین از سیاست و لزوم میثاق مستمر با ولایت و رهبری، اهتمام ویژه جهت حمایت از تولید و مصرف کالای ایرانی، توجه جدی به تبیین فرهنگ استقامت و مقاومت در سطح جامعه، برگزاری گفتمان‌های دینی با موضوع امر به معروف و نهی از منکر، پرهیز از طرح مباحث اختلاف برانگیز و عدم اهانت به مقدسات پیروان مذاهب و استفاده از ظرفیت برنامه های ماه محرم در جهت مقابله با پدیده‌هایی همچون آسیب های اجتماعی و فرهنگی از مواردی بود که در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفتند.

در این نشست آخرین توصیه ها و پیشنهادات ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبت‌های دینی استان در خصوص برنامه‌های مناسبتی ماه محرم ارائه و همچنین بیانیه ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبت های دینی کشور به مناسبت محرم الحرام سال ۹۷ شمسی مصادف با ۱۴۴۰ هجری قمری توزیع شد.

نوشاد نوشادی رئیس شورای هیئت‌های مذهبی استان، علیرضا پولاد دبیر کانون مداحان و شعرای آئینی شهرستان، علی اکبر قربانی رئیس اتحادیه انجمن های اسلامی استان و سایر اعضای ستاد به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند.