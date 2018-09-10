لوازم التحریر ۱۰ هزار دانش آموز نیازمند تامین می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس دبیرخانه مشارکت های مردمی سازمان بهزیستی نیز در مراسم آغاز طرح «لبخند مهر» گفت: خیرین و نیکوکاران می توانند از چهار طریق کمک های خود را به این کمپین ارسال کنند که یکی از این روش ها تماس با #۳۹۹*۷۳۳* است و همچنین شماره حساب ۹۰۱۹۰ بانک ملی نیز برای کمک های نقدی به دانش آموزان افتتاح شده است. همچنین نرم افزار آپ و نرم افزار سکه دو روش دیگر مشارکت در این طرح است.

فرهاد اقطار گفت: کمپین لبخند مهر از ۱۹ شهریور تا ۱۹ مهر ماه ادامه دارد و پیش بینی می شود ۱۰ هزار نفر از دانش آموزان نیازمند از کمک های این طرح برخوردار شوند.

محمدعلی کوزه گر در این مراسم گفت: این کمپین با هدف کمک به دانش آموزان نیازمند در نقاط محروم و کم برخوردار آغاز شده است و در راستای تامین لوازم التحریر دانش آموزان اقدامات خوبی انجام داده ایم.

رئیس مرکز مشارکت های مردمی سازمان بهزیستی گفت: در روزهای پایانی شهریور و در آغاز سال تحصیلی جدید مردم می توانند با کمک های خود به دانش آموزان نیازمند وسایل مورد نیاز تحصیلی آنها را فراهم کنند.

کوزه گر با اشاره به اینکه سال گذشته یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان در این کمپین جمع آوری شد، گفت: ۴۰۰ میلیون تومان آن به صورت نقد و مابقی غیرنقدی بوده که به مناطق محروم و کم برخوردار ارسال شد.