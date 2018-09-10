حجتالاسلام سید عباس مسعودی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به آغاز محرم و برگزاری مراسم های عزاداری سیدالشهدا(ع)، اظهار کرد: سه هزار هیئت و حسینیه در البرز مراسم عزاداری محرم را برگزار میکنند.
وی ادامه داد: سازمان تبلیغات اسلامی البرز با همکاری ادارات شهرستانی در راستای تهیه ارزاق و تمدید مجوز هیئت های مذهبی اقدامات لازم را بهمنظور برگزاری هرچه بهتر مراسم عزای حضرت اباعبدالله (ع) را فراهم کرده است.
مسعودی اعزام مبلغ به هیئت ها، مساجد و حسینیهها را از دیگر اقدامات این اداره کل در راستای تبیین و تشریح واقعه عاشورا برای آحاد مردم بهویژه جوانان و نوجوانان برشمرد و تأکید کرد: برگزاری همایش پیام آواران عاشورا و طلایهداران تبلیغ از دیگر اقدامات تبلیغات اسلامی در راستای کیفیتبخشی به نحوه عزای حسینی در این استان است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان البرز هیئت و حسینیهها را در کنار مساجد مهمترین مکان امن در راستای توسعه شعائر دینی و ارزشهای اسلامی در این استان دانست و گفت: در برگزاری مراسم سید و سالار شهیدان نباید فقط به برگزاری مراسم روضهخوانی و سینهزنی اکتفا کرد بلکه باید این واقعه بزرگ در تاریخ اسلام و اهداف آن را برای نسل جوان جامعه تبیین و تشریح کرد.
مسعودی صدور مجوز برای ایستگاههای صلواتی در نقاط مختلف استان البرز را از دیگر اقدامات این اداره کل و ادارات تابعه اعلام کرد و افزود: این اقدام بهمنظور دور کردن این ایستگاههای از هرگونه آسیب اجتماعی انجامشده است.
وی تعامل اداره کل با نیروی انتظامی و راهور استان را از دیگر اقدامات راهبردی در راستای تسهیل و برگزاری مراسم ایام محرم دانست.
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