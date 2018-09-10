گروه های تروریستی در سوریه قادر به تولید سلاح شیمیایی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «اولیگ سرومولوتوف» معاون وزیر خارجه روسیه اعلام کرد که تروریست ها در سوریه قدرت تولید سلاح شیمیایی را پیدا کرده اند و به لحاظ فنی و مادی از سوی طرف های خارجی حمایت می شوند.

وی با اعلام این خبر افزود: طی سال هایی که در سوریه و عراق جنگ بوده است، اطلاعاتی به دست آمده است مبنی بر اینکه افراد مسلح به اسناد علمی و تکنولوژی تولید سلاح های شیمیایی و نیز تاسیسات و تجهیزات شیمیایی دست پیدا کرده اند. همچنین کارشناسان غیر نظامی و نظامی شیمیایی در ترکیب مواد سمی با افراد مسلح همکاری کرده اند.

معاون وزیر خارجه روسیه در ادامه گفت که تروریست ها در سوریه از خارج مورد حمایت مادی و فنی در تولید سلاح شیمیایی قرار می گرفتند.