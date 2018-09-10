با این اسپری لباسها را اتو کنید!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، به تازگی اسپری مخصوص دانشجویان به بازار آمده که فرصت اتو کردن و شستن لباس هایشان را ندارند.

اسپر خشکشویی Day۲ هفته گذشته به بازار عرضه شده است. Unilever، شرکت سازنده ادعا می کند این اسپری می تواند چروک لباس ها را از بین ببرد و ظاهر آنها را تمیز و اتوکشیده کند.

اسپری مذکور برای جوانانی ابداع شده که انبوهی از لباس های نامرتب را در اتاقشان دارند و اصولا آنها را تا و مرتب نمی کنند. شرکت تولید کننده نسخه هایی از این اسپری مخصوص لباس های جین و نازک نیز ارائه کرده است.

در این اسپری از فناوری «سخت سازی مولکول های پارچه» ( fabric stiffening molecules )برای مرتب کردن لباس ها استفاده می شود.