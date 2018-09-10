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۱۹ شهریور ۱۳۹۷، ۱۳:۰۶

تشکیل دفتر جذب و هدایت دانشجویان خارجی در دانشگاه آزاد

تشکیل دفتر جذب و هدایت دانشجویان خارجی در دانشگاه آزاد

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی گفت: دفتر جذب و هدایت دانشجویان خارجی در معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی با همکاری اداره کل امور بین الملل دانشگاه تشکیل می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، محمدمهدی طهرانچی در جلسه شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: نظام آموزش عالی کشور برای جذب دانشجوی خارجی طراحی نشده و فضای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی نیز متناسب با این هدف نیست.

وی با تاکید بر اینکه جذب دانشجوی خارجی نیازمند نگاه و اصول بین الملل است، افزود: باید دفتر جذب و هدایت دانشجویان خارجی در معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی با همکاری اداره کل امور بین الملل دانشگاه شکل گیرد و در این راستا فعالیت کند.

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه باید بسته آموزشی مخصوص دانشجویان بین الملل تعریف کنیم، افزود: تحقق رسالت الهام بخشی دانشگاه آزاد نیازمند این است که آیین نامه های آموزشی سریعا بازنویسی شوند.

دویست و پنجاه و دومین جلسه شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی دانشگاه آزاد اسلامی به ریاست محمدمهدی طهرانچی سرپرست دانشگاه و با حضور تمامی اعضا به منظور بررسی شیوه نامه پذیرش دانشجو در واحد امارات برگزار شد.

کد مطلب 4399267
شیوا سعیدی

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