تشکیل دفتر جذب و هدایت دانشجویان خارجی در دانشگاه آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، محمدمهدی طهرانچی در جلسه شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: نظام آموزش عالی کشور برای جذب دانشجوی خارجی طراحی نشده و فضای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی نیز متناسب با این هدف نیست.

وی با تاکید بر اینکه جذب دانشجوی خارجی نیازمند نگاه و اصول بین الملل است، افزود: باید دفتر جذب و هدایت دانشجویان خارجی در معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی با همکاری اداره کل امور بین الملل دانشگاه شکل گیرد و در این راستا فعالیت کند.

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه باید بسته آموزشی مخصوص دانشجویان بین الملل تعریف کنیم، افزود: تحقق رسالت الهام بخشی دانشگاه آزاد نیازمند این است که آیین نامه های آموزشی سریعا بازنویسی شوند.

دویست و پنجاه و دومین جلسه شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی دانشگاه آزاد اسلامی به ریاست محمدمهدی طهرانچی سرپرست دانشگاه و با حضور تمامی اعضا به منظور بررسی شیوه نامه پذیرش دانشجو در واحد امارات برگزار شد.