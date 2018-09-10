ترکیب فرنگی کاران جوان و زمان اعزام اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم کشتی فرنگی جوانان کشورمان در حالی روز ۲۴ شهریور ماه راهی اسلواکی می شود که ملی‌پوشان باید از روز دوشنبه ۲۶ شهریور به میدان بروند.

بر این اساس اسامی نفرات اعزامی به این مسابقات به شرح زیر است:



۵۵ کیلوگرم: پویا ناصرپور

۶۰ کیلوگرم: علیرضا نجاتی

۶۳ کیلوگرم: بهرام معروف خانی

۶۷ کیلوگرم: یوسف حسینوند

۷۲ کیلوگرم: امین کاویانی نژاد

۷۷ کیلوگرم: شایان عفیفی

۸۲ کیلوگرم: حسین فروزنده

۸۷ کیلوگرم: محمدهادی ساروی

۹۷ کیلوگرم: وحید دادخواه

۱۳۰ کیلوگرم: امین میرزازاده

سرمربی: حمید باوفا

مربیان: حسین حسین زاده، مهرداد اسفندیاری فر، روح الله دل انگیز

ماساژور: محمدرضا صادقی

سرپرست: مهدی شربیانی

مدیر فنی: حسن بابک

داوران: سعید عباسی، غلامرضا طاهرخانی، مزدک گیتی

همچنین برنامه مسابقات به شرح زیر است:



یکشنبه ۲۵ شهریورماه:

ساعت ۱۷: قرعه کشی اوزان ۵۵، ۶۳، ۷۷، ۸۷ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی

دوشنبه ۲۶ مهرماه:

ساعت ۸:۳۰ تا ۹: مراسم وزن کشی اوزان ۵۵، ۶۳، ۷۷، ۸۷ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی

ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۵ و ۱۸ تا ۱۹:۳۰: رقابت های مقدماتی اوزان ۵۵، ۶۳، ۷۷، ۸۷ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی

ساعت ۱۵: مراسم قرعه کشی اوزان ۶۰، ۶۷، ۷۲، ۸۲ و ۹۷ کیلوگرم

سه شنبه ۲۷ شهریورماه:

ساعت ۸:۳۰ تا ۸:۴۵: وزن کشی مجدد اوزان ۵۵، ۶۳، ۷۷، ۸۷ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی

ساعت ۸:۴۵ تا ۹:۱۵: مراسم وزن کشی اوزان ۶۰، ۶۷، ۷۲، ۸۲ و ۹۷ کیلوگرم

ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۵ و ۱۷:۱۵ تا ۱۸: رقابت های مقدماتی اوزان ۶۰، ۶۷، ۷۲، ۸۲ و ۹۷ کیلوگرم و شانس مجدد اوزان ۵۵، ۶۳، ۷۷، ۸۷ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی

ساعت ۱۸ تا ۲۰:۳۰: رقابت های فینال و رده بندی اوزان ۵۵، ۶۳، ۷۷، ۸۷ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی

چهارشنبه ۲۸ شهریورماه:

ساعت ۸:۳۰ تا ۸:۴۵: وزن کشی مجدد اوزان ۶۰، ۶۷، ۷۲، ۸۲ و ۹۷ کیلوگرم

ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۳:۳۰: رقابت های شانس مجدد اوزان ۶۰، ۶۷، ۷۲، ۸۲ و ۹۷ کیلوگرم

ساعت ۱۸ تا ۲۰:۳۰: رقابت های فینال و رده بندی اوزان ۶۰، ۶۷، ۷۲، ۸۲ و ۹۷ کیلوگرم