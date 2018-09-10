موضوعات فرهنگی نباید در غبار مشکلات اقتصادی فراموش شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین مصطفی رستمی در نشست رؤسای دانشگاهها، مراکز آموزش عالی، پژوهشگاهها و پارکهای علم و فناوری سراسر کشور گفت: روسای دانشگاهها مسئولیت خطیری بر عهده دارند، با توجه به مشکلاتی که بیان کردند، مشکلات دانشگاه لازمالتاکید است و این موضوعات را نیز در جلسهای که با مقام معظم رهبری داشتم، ارائه کردم.
رئیس دفتر نهاد رهبری در دانشگاهها ادامه داد: هر جایی به یک نقطه توفیق نگاه کنیم، حتما ردپای دانشگاه را در آنجا می بینیم، مهمترین نقش در زمینه پیشرفت کشور بر دوش دانشگاهیان است، دانشگاه در هر حوزه ای که وارد شده بسیار خوش درخشیده است.
وی خاطرنشان کرد: بودجه دانشگاهی مانند هاروارد به اندازه بودجه کل وزارت علوم است؛ ولی کارنامه دانشگاههای کشور کارنامه قابل قبولی است. هر چند که ما با وضعیت مطلوب فاصله داریم.
وی با اشاره به وضعیت مسائل اخلاقی و معنوی در دانشگاهها اظهار کرد: در دانشگاهی مانند دانشگاه شریف در دو نوبت نماز جماعت ظهر برپا میشود که این امر به دلیل تعداد نمازگزاران در این دانشگاه است. از این رو باید اعلام شود که جریانسازیهای مختلف مانند جریانسازیهای مذهبی همچون اعتکاف از دانشگاهها آغاز شده است.
رستمی با اشاره به عدم مهارت آموزی کافی در دانشجویان، گفت: بخشی از این معضل مربوط به مسائل ارتباط دانشگاه با صنعت و بخشی دیگر مربوط به آموزشهای دانشگاهی است که باید در این زمینه بیش از پیش تلاش شود.
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها خاطرنشان کرد: باید کانون هایی متشکل از اعضای هیات علمی به عنوان گروه های مساله محور برای ارائه راهکار برای مشکلات موجود کشور در این مقطع فعلی خاص ایجاد شود.
وی همچنین با اشاره به مشکلات اقتصادی و آسیبهای اجتماعی با طرح این سوال که دانشگاههای علوم انسانی و فنی و مهندسی چقدر میتوانند در رفع این چالشها موثر باشند، گفت: دانشگاهها به ظاهر نسبت به سالهای گذشته در وضعیت آرامتری قرار دارند، ولی مسائل مبتلا به دانشجویان به مراتب بیشتر شده است و عرصه ارائه این چالشها نیز در فضای مجازی قرار گرفته است.
وی ادامه داد: در چنین فضایی که بیناظر است و همچنین به دلیل عدم حضور پاسخگویان، مسائل بی پاسخ باقی میمانند.
رستمی همچنین با تاکید بر موضوع وحدت ملی و آسیبهای موجود در آن، خاطرنشان کرد: امروز دینداری عامل اصلی وحدت ملی است و اگر وحدت ملی نباشد، شاهد هستیم که در ورزشگاه آزادی به آذریها توهین میشود و در مقابل در ورزشگاه تبریز توهین به کوروش و شعار خلیج عربی سر داده میشود.
وی با تاکید بر اینکه دفاتر نمایندگی رهبری در دانشگاهها حامی دانشگاهها هستند، ادامه داد: باید مشکلات موجود حل شود و نباید اجازه دهیم اختلافات درون سازمانی منجر به تضعیف کل سازمان شود.
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد: امروزه موضوعات فرهنگی نباید در غبار مشکلات اقتصادی فراموش شود، مشکلات اقصادی خواهد گذشت دراین فضای سخت نباید مسئولیت های دیگر را فراموش کرد. مشکلات اقتصادی خواهند گذشت و ما به مدد الهی باور داریم.
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