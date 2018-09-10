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۱۹ شهریور ۱۳۹۷، ۱۶:۵۶

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی زنجان:

طرح افکار سنجی در زنجان اجرا می‌شود

طرح افکار سنجی در زنجان اجرا می‌شود

زنجان-رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان گفت: طرح افکار سنجی طی سال جاری در استان اجرا می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام طهماسبی ظهر دوشنبه در نشست با  خبرنگاران، به بحث ارزیابی دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد و گفت: چند سالی است که بحث ارزیابی عملکرد دستگاه‌های دولتی مطرح می‌شود و در این راستا در استان زنجان چهاردهمین جشنواره شهید رجایی برگزار شد.

وی اظهار کرد: ارزیابی از دستگاه‌های دولتی با رویکرد برنامه‌ریزی انجام می‌شود.

وی به ارزیابی دستگاه‌ها بر اساس ۲۹ شاخص اشاره کرد و گفت: ۷۲ زیرشاخه در میان این شاخص‌ها دیده‌شده است. 

طهماسبی به عمر بالای برنامه‌ریزی در کشور اشاره کرد و گفت: عمر ارزیابی در این حوزه پایین است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان به جشنواره شهید رجایی اشاره کرد و گفت: دو محور برای ارزیابی دستگاه‌ها در جشنواره رجایی در نظر گرفته‌شده بود و بخشی از این ارزیابی‌ها بین دستگاه‌ها مشترک و برخی ارزیابی‌ها اختصاصی بود.

رئیس سازمان برنامه‌وبودجه استان زنجان بیان کرد: در حوزه تأمین اجتماعی تعداد بیمه‌شدگان به ۱۸۰ هزار نفر و مستمری‌بگیران به ۴۲ هزار نفر رسیده است.

طهماسبی افزود: میزان درآمدهای عمومی استان زنجان به ۸۳۱۱ میلیارد ریال و میزان درآمدهای مالیاتی استان به ۷۹۱۱ میلیارد ریال در سال ۹۶ رسیده است.

وی بیان کرد: در تحلیل‌های انجام‌شده از عملکرد دستگاه‌های اجرایی از مردم نظرسنجی نشده است و در سنوات گذشته طرح تکریم اجرا می‌شد که در حال حاضر اجرا نمی‌شود.

به گفته وی امسال طرح افکار سنجی از مردم در زنجان اجرا می‌شود.

کد مطلب 4399288

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