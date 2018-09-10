کالاهای انبار شده اموال تملیکی تعیین تکلیف شود

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک محبوب علیلو در جلسه کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز استان، تعیین تکلیف کالاهای فوق در شرایط کنونی را ضروری خواند و افزود: این کالاها سرمایه ملی است و چه حکم به ضبط اموال به نفع دولت صادر شود چه حکم به استرداد اموال در حق صاحب کالا و چه حکم به امحاء کالاها باشد، در هر حال باید تعیین تکلیف شوند.

وی با تاکید بر اینکه دادگستری کل آذربایجان شرقی بدون اغماض به پرونده های احتکار رسیدگی می کند، اظهار داشت: این کالاها با قیمت عادلانه در بازار به فروش خواهند رسید.

محبوب علیلو از اقدامات دستگاه های استانی در جلوگیری از احتکار کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم قدردانی کرد.

وی با اشاره به تاکیدات مقام رهبری در جلوگیری از قاچاق کالا و کنترل بازار ارز، بر پیگیری مسایل مرتبط با پیشگیری از قاچاق کالا و ارز استان تاکید کرد و از نمایندگان بانک مرکزی در استان خواست بر نوسانات بازار ارز و عملکرد صرافی های استان از این حیث، نظارت داشته باشند.