قاچاق کالا و ارز در سال جاری ۷۷ درصد افزایش داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ افشین شاه حسینی صبح امروز در پنجمین جلسه اصلی کمیسیون برنامه ریزی هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان کردستان، اظهارداشت: با توجه به شرایط اقتصادی و وضعیت ارزی کشور در تعدادی از حوزه ها شاهد کاهش و در تعدادی نیز شاهد افزایش قاچاق کالا و ارز بوده ایم که در مجموع آمارها ۷۷ درصد افزایش را نشان می دهد.

وی به میزان قاچاق کالاهای اساسی اشاره کرد و افزود: در پنج ماهه ابتدایی سال ۹۶ در بخش مشروبات الکلی ۲۰۷ هزار و ۳۷۲ بطر و قوطی کشف و ضبط شده که این میزان در مدت مشابه سال جاری به ۱۴۵ هزار و ۴۱۷ مورد تقلیل یافته و کاهش ۲۹ درصدی را نشان می دهد.

رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز کردستان ادامه داد: در بحث قاچاق سیگار، لوازم آرایشی بهداشتی، موبایل، تجهیزات دریافت ماهواره و البسه به ترتیب شاهد ۵۰ درصد، ۸۳ درصد، ۸۳ درصد، ۲۸ درصد و ۱۲ درصد کاهش بوده ایم و در بحث قاچاق دارو، سوخت، لوازم خانگی و برنج به ترتیب شاهد ۵۵ درصد، ۳۷۵ درصد، ۲۲ درصد و ۲۷۰ درصد افزایش بوده ایم.

شاه حسینی یادآور شد: در سال ۹۶ میزان ۱۹۷ هزار و ۴۴۴ لیتر سوخت از مبادی مرزی قاچاق صورت گرفته که این رقم در سال ۹۷ به ۹۴۲ هزار و ۳۶۰ لیتر رسیده و همچنین قاچاق برنج نیز با افزایش چشمگیر ۲۷۰ درصدی از ۳۵ هزار و ۶۹۰ کیلوگرم به ۱۳۵ هزار و ۴۲۰ کیلوگرم رسیده است.

وی در ادامه گفت: در بحث قاچاق لوازم صوتی و تصویری و لوازم یدکی به ترتیب شاهد ۸۸ درصد و ۷۹ درصد کاهش بوده ایم و در بحث قاچاق چای، پارچه و احشام به ترتیب شاهد ۱۹۶ درصد، ۱۴ درصد و دو درصد افزایش بوده ایم.

رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز کردستان افزود: در این راستا تعداد هزار و ۹۹۱ پرونده تشکیل و هزار و ۱۱۰ متهم نیز دستگیر شده اند که پس از تکمیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شده اند.

شاه حسینی با اشاره به اینکه در این راستا ۵۵۳ خودروی حامل کالاهای قاچاق نیز توقیف شده است، اظهارداشت: خوشبختانه با تلاش نیروهای انتظامی توانستیم در این مدت ۳۵ باند قاچاق کالا و ارز را نیز شناسایی و متلاشی کنیم.

گفتنی است پنجمین جلسه اصلی کمیسیون برنامه ریزی هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان کردستان با حضور عبداله هندیانی معاون پیشگیری و کاهش تقاضای ستاد مرکزی و امیرمحمد پرهام فر مدیر کل دفتر مبارزه با قاچاق طلا و پولشویی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور برگزار شد که از ادامه حضور خبرنگاران به دلیل عدم خبری نبودن جلسه جلوگیری شد.