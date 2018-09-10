۲۴ تیم از ۶ کشور در تور والیبال ساحلی بندر ترکمن

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون والیبال، ثبت نام تور تک ستاره بندر ترکمن از سری تورهای کاسپین سریز به پایان رسید و ۲۴ تیم از ۶ کشور در این مسابقات ثبت نام کردند.

۲تیم از کشورهای عمان، تایلند، جمهوری چک و ساحل عاج در کنار ۸ تیم از ایران و قزاقستان ۲۴ تیم حاضر در این رقابت‌ها را تشکیل می دهند.

بر اساس برنامه ریزی انجام شده، تیم‌ها روز ۹ مهرماه در بندر ترکمن حاضر خواهند شد و مسابقات از روز ۱۰ مهرماه رسما آغاز می شود.

همچنین روز سیزدهم مهرماه مرحله نهایی این مسابقات برگزار خواهد شد.

ثبت نام تیم‌ها در رقابت‌های بابلسر و بندر انزلی همچنان در جریان است و با پایان فرصت ثبت نام در این دو تورنمنت، درباره آنها اطلاع رسانی صورت می گیرد.