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۶ بهمن ۱۳۸۵، ۱۴:۱۶

سرمربی تیم والیبال برق تهران در گفتگو با مهر:

آیین نامه لیگ رعایت نمی شود/ این قهرمانی لطفی ندارد

آیین نامه لیگ برتر ایراد دارد و فدراسیون والیبال باید آیین نامه جدیدی را برای این مسابقات تدوین کند.

اکبرنائینی سرمربی تیم والیبال  برق تهران با بیان این مطلب به خبرنگار مهر گفت: پیکان ترکیبی از بازیکنان تیم ملی را در اختیار دارد. وقتی هم که 6-7 بازیکن تیم ملی در یک تیم باشگاهی متمرکز شوند تیم ملی لطمه خواهد خورد. بازیکنان تیم ملی درسوپر لیگ با تمرین مداوم و بازی مستمر آماده می شوند ولی وقتی 8-7 بازیکن در یک تیم باشند و قهرمان آن هم از قبل قابل پیش بینی ، بازیکنان در تمرینات با تمام توان شرکت نکرده و آماده نخواهند شد.

وی با اشاره به آیین نامه لیگ گفت: آیین نامه لیگ می گوید قهرمان و نایب قهرمان فصل قبل بیش از 2 بازیکن  از لیگ نمی توانند بگیرند ولی پیکان امسال 7-6 بازیکن لیگ برتری جذب  کرد و این یعنی آنکه آیین نامه رعایت نمی شود. یعنی چند سالی است که این بند از آیین نامه رعایت نمی شود و کسی به این امر توجه نمی کند.

نائینی افزود: اگر بازیکنان تیم ملی در تیم های مختلف پخش شوند رقابت بهتر و بیشتر شده و بازیکنان هم با انگیزه بیشتری تمرین می کنند. جذابیت لیگ هم بیشتر شده و تماشاگران بیشتری هم به سالن می آیند ولی اکنون تیم های اول تا سوم لیگ مشخص هستند و جذابیت لیگ هم پایین آمده است.

سرمربی برق با بیان اینکه بازیکن روی نیمکت رشد نخواهد کرد اظهار داشت: ما پالایش چند بازیکن خوب خود را از دست دادیم . مثلا حمزه زرینی به پیکان پیوسته و اکنون نیمکت نشین است . این به پیشرفت او کمک نمی کند، بازیکن باید داخل میدان باشد . اگر بازیکنان در تیم هایی بودند می توانستند بازی کنند.

نائینی در پایان گفت: فکر نمی کنم این قهرمانی لطفی داشته باشد. وقتی نیمی از تیم ملی را داشته باشی انگیزه برای قهرمانی هم چون از قبل مسجل است معنی ندارد.

کد مطلب 439930

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