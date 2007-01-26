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۶ بهمن ۱۳۸۵، ۱۵:۱۳

پنجمین نمایشگاه سراسری عکس دانشجویی عاشورا برگزار می شود

پنجمین نمایشگاه سراسری عکس دانشجویی عاشورا توسط دانشگاه های هنر سراسر کشور برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، این نمایشگاه با موضوع حماسه عاشورا و با هدف ترویج نگاهی نو و هنرمندانه به حماسه عاشورا با همکاری دانشکده هنر کرج، تهران و کلیه دانشکده های هنر کشور برپا می شود. آثار شرکت کننده در این نمایشگاه پس از شرکت در بخش مسابقه به نمایشگاه سراسری عکس راه می یابند.

علاقمندان به شرکت در این مسابقه می توانند آثار نقاشی خود را با موضوع یاد شده تا 25 بهمن ماه به دانشکده هنر دانشگاه تهران ارسال کنند.

کلیه آثار ارسالی پس از بررسی توسط هیات داوران در قالب نمایشگاهی ویژه در دانشکده هنرهای کاربردی دانشگاه هنر تهران نیز به نمایش درمی آیند.

کد مطلب 439931

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