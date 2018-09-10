رباتی که اشیایی که هرگز ندیده را می شناسد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فیوچریسم، این اولین بار است که پژوهشگران موفق به طراحی یک سیستم بصری رایانه ای می شوند که قادر به شناسایی اشیایی است که تا پیش از این شاهدشان نبوده است. مهم ترین دستاورد این تحول علمی آن است که به ربات ها امکان می دهد در آینده ای نزدیک مانند انسان ها فکر کرده و رفتار کنند.

ام آی تی سیستم یادشده را “Dense Object Nets” (DON) نام گذاری کرده است. سیستم یادشده اشیا را در قالب مجموعه ای از نقاط می بیند و با پردازش این نقاط به یک نقشه راه سه بعدی دست می یابد و می تواند با هوش مصنوعی بالایی که دارد ماهیت آن شی را شناسایی و مشخص کند.

این سیستم با مشاهده شی که شبیه به شی دیگری بوده خواهد توانست بخش های مختلف آن را هم به طور مستقل شناسایی و درک کند. با ارتقای الگوریتم های سیستم یادشده توانایی شناخت آن باز هم بیشتر خواهد شد.