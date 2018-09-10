درخواست از دولت برای تخصیص بودجه ناوگان حمل و نقل عمومی

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد علی افشانی در مراسم افتتاح تونل آرش-بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی و دوربرگردان مدرس-نلسون ماندلا و دو پروژه جمع آوری آب های سطحی ضمن قدردانی و تشکر از کسانی که در اجرای این پروژه ها نقش داشتند، گفت: همان طور که در برنامه های قبل اعلام کردیم این پروژه قرار بود تا پایان شهریور افتتاح شود که بحمدالله زودتر از موعد بهره برداری شد. این خدمتی از جانب شهرداری و شورای شهر تهران به مردم تهران بود که امیدواریم برای آن ها مفید باشد.

شهردار تهران افزود: در شرایط کنونی مسئله مهم برای شهرداری تهران تامین منابع مالی است که خوشبختانه لایحه درآمد پایدار شهرداری در دولت تصویب شد. از این بابت از آقای رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت به دلیل کمکی که به مدیریت شهری کردند تشکر می کنم.

وی ادامه داد: همچنین از نمایندگان مجلس به ویژه آقای حضرتی و خانم ها اولادقباد و ذوالقدر که در این مراسم حضور دارند، در خواست می کنم هر چه زودتر این لایحه را تصویب و نواقص آن را به نفع شهرداری برطرف کنند.

شهردار تهران همچنین تاکید کرد: یک گام بلند دیگری که در شهردار تهران برداشته شد، فروش ۷۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت برای خط ۷ متروی تهران است. منابع این طرح نیز به دست آمده و در اختیار پروژه قرار خواهد گرفت. علاوه بر این، تلاش می کنیم تا برای خط ۶ متروی تهران هم منابع لازم را تامین کنیم.

افشانی در ادامه از ارسال نامه ای به وزیر کشور خبر داد و گفت: در این نامه از وزیر درخواست کردم که دو هزار میلیارد تومان بودجه ای که قرار بود از سوی دولت برای کمک به ناوگان حمل و نقل تخصیص یابد، همچنین ۵۰۰ میلیارد تومانی که قرار بود به توسعه خطوط قطار شهری پرداخت شود، هر چه زودتر در اختیار شهرداری قرار بگیرد.

وی تصریح کرد: ما به دنبال جذب منابع مالی برای بخشی از فعالیت های خود به ویژه در حوزه پسماند و توسعه قطار شهری هستیم.

شهردار تهران در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه هر فصل در شهر تهران افتتاح پروزه خواهیم داشت، گفت: در ماه آینده پروژه ادامه بزرگراه صیاد شیرازی به سمت شمال و اتصال آن به بزرگراه ارتش را افتتاح خواهیم کرد.

افشانی در پایان اعلام کرد: طی جلساتی که با فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء داشتیم، پذیرفتند که پروژه های نیمه کاره خود در شهر تهران را تکمیل کنند و هم اکنون نیز شاهد راه افتادن پروژه ها هستیم، اما نمی دانم چرا برخی هم اکنون می گویند این پروژه ها تعطیل شده است. خوب است در شرایط کنونی همه به دنبال آن باشیم که به مردم امید دهیم به جای اینکه با ادعاهای غیرواقعی مردم را ناامید کنیم.

شهردار تهران در پایان مراسم افتتاح، پروژه را به شکل رسمی اعلام و پس از آن تردد خودورها در تونل آغاز شد.

به گزارش مهر، افشانی بعد از افتتاح پروژه آرش - آیت الله هاشمی رفسنجانی و چند پروژه دیگر در جمع خبرنگاران درباره افتتاح های امروز گفت: خوشبختانه امروز تونل آرش به بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی افتتاح شد. طول این پروژه ۲۵۰۰ متر است و تونل آن ۱۴۴۵ طول دارد و با اعتباری بالغ بر ۲۲۰ میلیارد تومان به بهره برداری رسیده است. این پروژه برای انتقال ترافیک از شرق اتوبان مدرس به آیت الله هاشمی و غرب مدرس برای ادامه مسیر است.

وی گفت: امروز همچنین روگذر دوربرگردان مدرس جنوب به نلسون ماندلا افتتاح شد که برای انتقال از غرب به شرق است. خوشبختانه این پروژه هم فتتاح شد. دو پروژه انتقال آب های سطحی هم همزمان در سایر نقاط شهر به بهره برداری رسید. امیدوارم این پروژه ها برای مردم سود و فایده خوبی داشته باشد.

شهردار تهران در پاسخ به این سوال که آیا این پروژه ها پیوست های ترافیکی دارند یا خیر گفت: از روزی که این مسئولیت را قبول کردم اعلام کرده ام که تمام پروژه ها باید پیوست های ترافیکی و زیست محیطی داشته باشند. اما درباره این پروژه که هم اکنون افتتاح شده دیگر سخن از این مسائل مناسب نیست.

افشانی اضافه کرد: شهرداری از دولت برای خرید تجهیزات مترو و نردبان‌های آتش نشانی درخواست دلار ۴۲۰۰ تومانی کرده است. دولت با نربان ها موافقت کرده و در حال بررسی تجهیزات مترو است. البته معتقدم باید شرایط کشور را درک کنیم.