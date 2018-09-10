به گزارش خبرنگار مهر، سیما رجبی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران ضمن بیان اینکه درخشش نوجوانان استان سمنان در المپیاد فیلمسازی ایران جای بسی تقدیر است، ابراز داشت: کلاغپر ساخته محمدمهدی سوقندی نوجوان سمنانی رتبه اول المپیاد فیلمسازی ایران را کسب کرد که نشان میدهد استعدادهای خوبی در استان وجود دارد که باید شناسایی و پورش داده شوند.
وی افزود: دو فیلم دیگر با نامهای َترک ساخته یگانه الله بخش و فیلم دوزندگی ساخته کیانا کاظمی نیز در بخش مسابقات المپیاد فیلمسازی ایران راه یافتند که از آنها طی مراسمی تقدیر شد.
معاون امور سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان بابیان اینکه در بخش فیلمنامه نیز شاهد درخشش نوجوانان سمنانی در المپیاد فیلمسازی ایران بودیم، ابراز داشت: دو اثر دوزندگی و بیقاعده نوشته کیانا کاظمی زند و یحیی علی وردی نیز در این مسابقات ازجمله ۳۳ فیلمنامه برتر شناخته شدند.
رجبی بابیان اینکه سمنان در تعداد آثار ارسالی به این المپیاد جایگاه دوم را به خود اختصاص داد، اضافه کرد: در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان کلاسها و دورههای مختلفی در حوزه فیلمسازی و کارگردانی و فیلمنامه وجود دارد که علاقهمندان میتوانند با حضور در آنها از این کلاسها بهرهمند شوند.
وی افزود: از خانوادهها تقاضا داریم نوجوانان و جوانان خود را در راستای کشف استعدادها به مراکز فرهنگی سوق دهند هر چه درزمینهٔ فرهنگ و آموزش بیشتر گام برداریم به همان نسبت جوانان سالمتر، بانشاطتر و هدفمندتر خواهند شد و از بروز آسیبهای اجتماعی نیز پیشگیری میشود.
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