به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر چرخساز با اشاره به ثبت ۲۱۳ حادثه در مرکز کنترل عملیات امداد و نجات استان، گفت: این تعداد حادثه از نخستین روز تیرماه ۹۷ تا ساعت ۸ صبح امروز به ثبت رسیده است.
به گفته وی ۷۲۹ نیروی عملیاتی در قالب ۲۴۶ تیم امداد و نجات به ۶۱۰ حادثهدیده امدادرسانی کردهاند، که از این تعداد ۵۰۴ نفر در حوادث جادهای، ۵۹ نفر بهصورت خدمات حضوری، هفت نفر در حوادث ساحلی، ۲۹ نفر در حوادث کوهستان، ۱۰ نفر در حوادث شهری و ۱۰ نفر دیگر در حوادث صنعتی و کارگاهی دچار مشکل شده بودند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان البرز با تأکید بر اینکه امدادگران ۲۰۱ عملیات رهاسازی انجام دادهاند، گفت: ۶ پایگاه امدادی ثابت در محورهای مواصلاتی استان مستقر است.
چرخساز بابیان اینکه روزانه ۵۹ امدادگر و نجات گر در پایگاههای امداد و نجات هلالاحمر به مردم امدادرسانی میکنند، گفت: یک فروند بالگرد نیز فعال است تا در صورت بروز حوادث احتمالی بتوانیم به شهروندان خدمات ارائه کنیم.
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