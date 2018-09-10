نمایش ئه وره با هدف حمایت از کودکان سرطانی به روی صحنه می رود

ناصر قربانپور در گفتگو با خبر نگار مهر با اشاره به اجرای نمایش ئه وره در شهرستان بیجار اظهار داشت:نمایش صحنه ای ئه وره کاری از گروه نمایش حوزه هنری بیجار به نویسندگی مازیار حسنعلی و کارگردانی کاظم نوربخش است که از ۱۳ شهریور ماه به مدت ۵ روز در بیجار اجرا شد.

وی افزود:در راستای حمایت از گروه های نمایشی شهرستان و همچنین بستر سازی لازم اجرای عمومی نمایش های صحنه ای و ارزشی در جهت بالا بردن سطح آگاهی عمومی جامعه نمایش ئه وره (اینجا) کاری از گروه نمایش حوزه هنری به کارگردانی کاظم نوربخش و نویسندگی مازیار حسنعلی به روی صحنه رفته است.

رئیس حوزه هنری شهرستان بیجار از اجرای این نمایش در راستای حمایت از کودکان سرطانی خبر داد و بیان داشت: به همت حوزه هنری و این گروه نمایشی نمایش صحنه ای "ئه وره" با هدف حمایت از کودکان سرطانی امروز ساعت ۱۶ در پلاتو مجتمع امیر نظام گروسی به روی صحنه می رود.

قربانپور گفت: ئه وره داستان خانواده ای است که تحت تاثیر رسانه های جمعی ماهواره و ... زندگی ایده ال را در مهاجرت می بینند و در این انتخاب مسائل و مشکلاتی را تجربه می کنند که با تصوراتشان کاملا در تضادمی باشد