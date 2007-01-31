امر به "تولید دانش" اولین امر به معروف دانشگاه است / سوق دادن دانشگاه به سمت فضایی عادی منکری غیرقابل تحمل است

رئیس مرکز نظریه پردازی دانشگاه اصفهان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: جنبش های نظریه پردازی در نهادهای دانشگاهی و حوزوی از منظر مأموریت تولید دانش تمدنی یکی از راهکارهای حضور شایسته "معروف" دانشگاه است. دانشگاه های ایران باید تولید ایرانی دانش را مورد اهتمام قرار دهند و از یک نظام مصرف کننده بودن به شدت پرهیز کنند. از طرف دیگر تولیدات دانشگاه های ایران نباید با فرهنگ ملی و ایمانی ما بیگانه باشند. محیط دانشگاه با یک کارخانه، سربازخانه یا محیط عمومی متفاوت است و ارتباطات در آن باید اقناعی باشد و نه تلقینی و هجومی.

وی ادامه داد: در جامعه ای که مدیرانش افرادی با قابلیت های اندک مدیریتی هستند، دانشگاهیان از مدیریت به حاشیه کشیده می شوند و به عبارتی نقش آنها در نظام های تصمیم سازی و تصمیم گیری فراموش می شود. بنابراین دانشگاه باید بر مشارکت خود در نظام مدیریت کشور پافشاری کند.

معاون پژوهشی دانشگاه هنر اصفهان یادآور شد: تحمیل گرایش های سیاسی و حتی غیر سیاسی بر اساس گرایشات دسته ای در محیط دانشگاه و منافع گروهی که در حلقه های غیر رسمی مراکز دانشگاهی می تواند دیده شود، دانشگاه را به سمت موجودی بسیار عادی سوق می دهند و این منکر بسیار وحشتناکی است.

حجت الاسلام دکتر احمد آکوچیکیان با نقد تحمیل گرایش های غیر دانشگاهی در دانشگاه افزود: در وجود هر استاد دلسوز دانشگاه دغدغه تولید فکر و تبلیغ اندیشه وجود دارد لذا نیازمند این هستیم تا نظام های مدیریتی حاکم بر دانشگاه ها رویکرد کلان ضرورت تولید دانش تمدنی را مد نظر بگیرد، اصول راهبردی مدیریت دانش را مبنای اقدام قرار دهد، مقوله تولید فرهنگ را زیرساز دو حوزه نظام آموزش و نظام تحقیقات پذیرفته و مدیریت کند، بازسازی های ساختاری نهاد تولید دانش را بر اساس مأموریت همین تولید دانش تمدنی در روش مدیریت ساختاری خویش مورد توجه قرار دهد و از گرایش های رسمی یا غیر رسمی که درگیر تعاملات و معادلات است، فاصله بگیرند تا فضای نخبگی بیشتری در دانشگاه ها حاکم شود.

وی تأکید کرد: بازسازی ساختار مدیریتی دانشگاه می تواند شرایطی را فراهم کند تا تولید فکر با آسودگی بیشتری صورت بگیرد چرا جو نخبگی به دنبال فضای آرام و با امنیت است.