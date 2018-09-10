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۱۹ شهریور ۱۳۹۷، ۱۳:۵۹

امام جمعه ایلام:

پروژه بدبینی به نظام توسط دشمن دنبال می شود

پروژه بدبینی به نظام توسط دشمن دنبال می شود

ایلام-ایلام - نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام گفت: دشمنان امروز پروژه بدینی مردم به نظام را در راس برنامه های خود قرار داده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدنقی لطفی روز دوشنبه در همایش تخصصی شوراهای امربه معروف و نهی از منکر استان ایلام اظهار داشت: امروز در حساس ترین شرایط کشور با توجه به هجمه سنگینی که علیه کشورمان شکل گرفته قرار داریم پس باید همه هوشیار باشیم.

وی ادامه داد: دشمن وقتی فهمیده از نظر توان نظامی نمی تواند به کشورمان گزندی وارد کند، می خواهد پروژه بدبینی به نظام را با القای ناکارامدی و ناامیدی دنبال کند.

امام جمعه ایلام گفت: متاسفانه برخی از پیاده نام این جریان نیز در داخل کشور همسو با اهداف دنیای استکبار در حال فعالیت هستند.

آیت الله لطفی اضافه کرد: امروز دشمن و بویژه صهیونیزم بین الملل با استفاده از ابزار تبلیغاتی و رسانه ای هر روز در صدد القای اختلاف میان مردم و مسئلان است ولی ملت بزرگ ایران برای نظامی که خود با نثار صدها هزار شهید بوجود آورده اند، حاضرند هرگونه فداکاری داشته باشند.

وی آور شد: دشمن با استفاده از چالش های اقتصادی در صدد ضربه زدن به انقلاب و تحزیه کشور ایران است و در حالیکه مسئولان باید با بصیرت، زیرکی، احساس مسئولیت و شفافیت در عملکرد در ایجاد و تقویت این حس بدبینی در جامعه را سرکوب کنند تا دشمنان به اهداف خود نرسند.

حجت الاسلام لطفی به فراگیر شدن جنگ روانی و اقتصادی از سوی بیگانگان اشاره کرد و گفت: اتکا به نفت و دلار از اشتباهات مهلک انقلاب اسلامی ایران از همان ابتدای شکل گیری انقلاب بود و باید مسئولان با مدیریت اصولی وضعیت اقتصادی کشور را سامان دهی کرده و مردم نیز باید از دولت و نظام حمایت کنند تا دشمنان از رسیدن به اهداف خود ناکام شوند.

وی یادآور شد: یکی از اهداف اصلی استکبار برهم زدن اتحاد کشورهای مسلمان و شیعیان هستند و در حالیکه مردم و مسئولان و افکار عمومی جوامع اسلامی مواظب تحرکات و توطئه دشمنان باشند تا مرعوب سیاست های غرب نشوند.

کد مطلب 4399392

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