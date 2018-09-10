پروژه بدبینی به نظام توسط دشمن دنبال می شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدنقی لطفی روز دوشنبه در همایش تخصصی شوراهای امربه معروف و نهی از منکر استان ایلام اظهار داشت: امروز در حساس ترین شرایط کشور با توجه به هجمه سنگینی که علیه کشورمان شکل گرفته قرار داریم پس باید همه هوشیار باشیم.

وی ادامه داد: دشمن وقتی فهمیده از نظر توان نظامی نمی تواند به کشورمان گزندی وارد کند، می خواهد پروژه بدبینی به نظام را با القای ناکارامدی و ناامیدی دنبال کند.

امام جمعه ایلام گفت: متاسفانه برخی از پیاده نام این جریان نیز در داخل کشور همسو با اهداف دنیای استکبار در حال فعالیت هستند.

آیت الله لطفی اضافه کرد: امروز دشمن و بویژه صهیونیزم بین الملل با استفاده از ابزار تبلیغاتی و رسانه ای هر روز در صدد القای اختلاف میان مردم و مسئلان است ولی ملت بزرگ ایران برای نظامی که خود با نثار صدها هزار شهید بوجود آورده اند، حاضرند هرگونه فداکاری داشته باشند.

وی آور شد: دشمن با استفاده از چالش های اقتصادی در صدد ضربه زدن به انقلاب و تحزیه کشور ایران است و در حالیکه مسئولان باید با بصیرت، زیرکی، احساس مسئولیت و شفافیت در عملکرد در ایجاد و تقویت این حس بدبینی در جامعه را سرکوب کنند تا دشمنان به اهداف خود نرسند.

حجت الاسلام لطفی به فراگیر شدن جنگ روانی و اقتصادی از سوی بیگانگان اشاره کرد و گفت: اتکا به نفت و دلار از اشتباهات مهلک انقلاب اسلامی ایران از همان ابتدای شکل گیری انقلاب بود و باید مسئولان با مدیریت اصولی وضعیت اقتصادی کشور را سامان دهی کرده و مردم نیز باید از دولت و نظام حمایت کنند تا دشمنان از رسیدن به اهداف خود ناکام شوند.

وی یادآور شد: یکی از اهداف اصلی استکبار برهم زدن اتحاد کشورهای مسلمان و شیعیان هستند و در حالیکه مردم و مسئولان و افکار عمومی جوامع اسلامی مواظب تحرکات و توطئه دشمنان باشند تا مرعوب سیاست های غرب نشوند.