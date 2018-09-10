به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری کرمان، محمدعلی قنبری با بیان اینکه تملک‌های محدوده‌ پل به‌عهده‌ شهرداری منطقه یک است، گفت: تملک‌های املاک جنوب غربی و شمال شرقی پل توسط شهرداری منطقه یک انجام شده و برای تملک املاک جنوب شرقی پل در حال مذاکره هستند.

وی در خصوص هزینه‌های ساخت پل شهید بهشتی نیز بیان کرد: با توجه به اینکه آسفالت و جدول‌گذاری پیرامون پل هم در دستور کار قرار گرفته، اجرای این پل حدود ۱۵ تا ۱۶ میلیارد تومان هزینه داشته است.

معاون حمل‌ونقل و امور زیربنایی شهردار کرمان با بیان اینکه در طرح اولیه‌ای که مشاور ارائه کرده، ظاهراً این پل، سه لوپ هم داشته است، گفت: اما در مقطعی شهرداری زمین‌های این محدوده را واگذار کرده و مردم هم پروانه‌ ساختمان گرفته ساخت‌وساز کرده‌اند؛ بنابراین، تملک این املاک و تخریب آن‌ها امکان‌پذیر نیست.

قنبری در رابطه با اینکه آیا عدم اجرای لوپ‌ها، به لحاظ ترافیکی مشکلی ایجاد نمی‌کند، گفت: در این رابطه وقت زیادی گذاشته شد تا طرحی اجرا شود که چراغ فرماندهی در محدوده‌ زیر پل وجود نداشته باشد که در نهایت به این نتیجه رسیدیم زیر پل به شکل یک میدان عمل کند و پیش‌بینی می‌کنیم با توجه به اینکه ۷۰ تا ۸۰ درصد ترافیک به بالای پل منتقل می‌شود، در پایین پل با مشکلی روبه‌رو نمی‌شویم و شاید فقط عصرهای پنج‌شنبه و جمعه به‌دلیل حرکت مردم به سمت کوهپایه، اندکی تعلل در حرکت خودروها وجود داشته باشد.

وی با بیان اینکه نورپردازی زیر پل شهید بهشتی هم در دستور کار است و به‌زودی زیر پل نورپردازی خواهد شد، گفت: زیباسازی زیر پل نیز به‌تدریج توسط شهرداری منطقه یک انجام خواهد شد.

معاون حمل‌ونقل و امور زیربنایی شهردار کرمان از انجام ۴۵ هزار مترمربع آسفالت و ۱۰ کیلومتر جدول‌گذاری در روی پل و محدوده‌ آن خبر داد و گفت: حدود ۶۰ درصد کار ساخت پل شهید بهشتی، تا ابتدای امسال و طی مدت هفت‌سال انجام شده بود و ۴۰ درصد باقی‌مانده، در پنج‌ماه گذشته انجام گرفت.

قنبری با بیان اینکه از مردم و اهالی محدوده‌ی پل شهید بهشتی تشکر می‌کنم علیرغم مشکلاتی که تأخیر در اجرای این پل به‌وجود آورده بود، صبر و حوصله به خرج دادند، گفت: از وقتی وارد شهرداری کرمان شدم، اجرای پل شهید بهشتی را در دستور کار قرار دادم و خوشبختانه با حمایت شهردار، علی‌رغم وجود تمام مشکلات، ساخت پل شهید بهشتی به پایان رسید.

وی در همین رابطه از حمایت‌های اعضای شورای اسلامی شهر، معاون امور عمرانی استاندار و سرپرست استانداری کرمان که برای رفع مشکلات این پل همکاری کرده‌اند، تشکر کرد.

معاون حمل‌ونقل و امور زیربنایی شهردار کرمان در رابطه با اجرای پل شهید الله‌دادی (ابوذر) نیز گفت: از ورودی خیابان ابوذر، سگمنت‌های پل در حال نصب است؛ ضمن اینکه با پیمان‌کار صحبت کرده‌ایم یک جرثقیل دیگر اضافه کند تا نصب سگمنت در جبهه دوم هم فعال شود.

قنبری افزود: پیمان‌کار در سه جبهه‌ دیگر کاری هم در حال اجرای رمپ است.

وی با بیان اینکه ساخت زیرگذر آزادی نیز طبق برنامه در حال انجام است و قرار است پیمان‌کار اوایل آبان‌ماه سازه‌ی زیرگذر را تحویل دهد، گفت: جدول‌گذاری روی زیرگذر و روشنایی داخل تونل نیز باید توسط شهرداری انجام شود که یکی‌دوماه پس از پایان کار عمرانی پل، جدول‌گذاری و روشنایی زیرگذر توسط شهرداری انجام خواهد شد.

معاون حمل‌ونقل و امور زیربنایی شهردار کرمان افزود: پروژه‌ روشنایی زیرگذر با توجه به تحریم‌ها با مشکل مواجه است و پیمان‌کاران به سختی می‌توانند لوازم مورد نیاز برای روشنایی زیرگذر را تهیه کنند، اما در عین حال تلاش می‌کنیم اجرای این زیرگذر طبق برنامه‌ریزی به پایان برسد.