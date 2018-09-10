جمعیت شهرستان بویراحمد ۳۰۰ هزار نفر است/ ضرورت توسعه زیرساختی

به گزارش خبرنگار مهر، غلام محمد زارعی ظهر دوشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش استان، افزود: با توجه به افزایش جمعیت، ایجاد و رشد زیرساخت ها در شهرستان بویراحمد ضروری است.

زارعی با اشاره به روند افزایش جمعیت شهر یاسوج و ضرورت بهبود خدماتی و زیرساختی، تصریح کرد: در شهر یاسوج ماهیانه و به شکل میانگین درخواست ۷۰۰ انشعاب برق وجود دارد.

زارعی با بیان اینکه ۴۵ درصد جمعیت استان شهری و ۵۵ درصد آن روستایی است، عنوان داشت: توجه مناسب به توسعه زیرساختی و خدماتی در روستاها مورد تاکید است.

زارعی به وضعیت مدارس استان اشاره کرد و گفت: مهرماه سال جاری ۱۶۵ کلاس درس در استان افتتاح و تحویل داده می شود که نقش این موارد در رشد آموزشی و زیرساختی این بخش مناسب است.

وی افزود: ‌امید است با توسعه بیش از پیش زیرساخت های آموزشی، مشکلات فیزیکی مدارس به حداقل برسد.