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۱۹ شهریور ۱۳۹۷، ۱۴:۰۸

مدیرکل ورزش و جوانان استان البرز:

توان البرز در میزبانی از رویدادهای ملی ثابت‌شده است

توان البرز در میزبانی از رویدادهای ملی ثابت‌شده است

کرج - مدیرکل ورزش و جوانان استان البرز با اشاره به اینکه توان البرز در میزبانی از رویدادهای ملی ثابت‌شده است، گفت: توسعه ورزش استان در اولویت است.

امیر غفرانی ظهر دوشنبه در حاشیه مراسم افتتاحیه فستیوال ملی فوتبال پایه پسران، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: میزبانی‌های متعدد البرز از رقابت‌های کشوری نشان می‌دهد که این استان با کمترین امکانات هم توانایی برگزاری چنین میزبانی‌هایی را دارد.

وی ادامه داد: در سال گذشته مسابقات مقدماتی نوجوانان آسیا را در ورزشگاه انقلاب کرج میزبانی کردیم که طی آن عیار و توان بالای البرز برای میزبانی از رویدادهای بزرگ به جامعه فوتبال کشور معرفی و ثابت شد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان البرز به میزبانی البرز از فستیوال کشوری فوتبال پایه پسران اشاره کرد و گفت: استان البرز سه سال گذشته نیز میزبان چنین فستیوالی بود، فدراسیون برگزاری این فستیوال را در سال جاری به استان البرز واگذار کرد.

غفرانی گفت: توجه به بخش پایه در تمامی رشته‌های ورزشی ضروری و مهم است، اداره کل ورزش و جوانان استان البرز از برنامه‌های استعدادیابی و توسعه ورزش پایه حمایت می‌کند.

وی با اشاره به برنامه‌های ورزشی استان برای میزبانی از این رویداد، گفت: همان‌طور که ریاست فدراسیون فوتبال گفتند این میزبانی در سطح بالایی برگزارشده و خوشبختانه همه تیم‌ها از میزبانی البرز رضایت خاطر دارند.

گفتنی است؛ فستیوال ملی فوتبال پایه پسران در مجتمع ایثار واقع در کُردان شهرستان ساوجبلاغ در حال برگزاری است.

کد مطلب 4399401

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