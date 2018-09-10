امیر غفرانی ظهر دوشنبه در حاشیه مراسم افتتاحیه فستیوال ملی فوتبال پایه پسران، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: میزبانیهای متعدد البرز از رقابتهای کشوری نشان میدهد که این استان با کمترین امکانات هم توانایی برگزاری چنین میزبانیهایی را دارد.
وی ادامه داد: در سال گذشته مسابقات مقدماتی نوجوانان آسیا را در ورزشگاه انقلاب کرج میزبانی کردیم که طی آن عیار و توان بالای البرز برای میزبانی از رویدادهای بزرگ به جامعه فوتبال کشور معرفی و ثابت شد.
مدیرکل ورزش و جوانان استان البرز به میزبانی البرز از فستیوال کشوری فوتبال پایه پسران اشاره کرد و گفت: استان البرز سه سال گذشته نیز میزبان چنین فستیوالی بود، فدراسیون برگزاری این فستیوال را در سال جاری به استان البرز واگذار کرد.
غفرانی گفت: توجه به بخش پایه در تمامی رشتههای ورزشی ضروری و مهم است، اداره کل ورزش و جوانان استان البرز از برنامههای استعدادیابی و توسعه ورزش پایه حمایت میکند.
وی با اشاره به برنامههای ورزشی استان برای میزبانی از این رویداد، گفت: همانطور که ریاست فدراسیون فوتبال گفتند این میزبانی در سطح بالایی برگزارشده و خوشبختانه همه تیمها از میزبانی البرز رضایت خاطر دارند.
گفتنی است؛ فستیوال ملی فوتبال پایه پسران در مجتمع ایثار واقع در کُردان شهرستان ساوجبلاغ در حال برگزاری است.
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