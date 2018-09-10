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۱۹ شهریور ۱۳۹۷، ۱۴:۴۰

در دانشگاه آزاد؛

ثبت نام کارشناسی و کاردانی براساس سوابق تمدید شد

ثبت نام کارشناسی و کاردانی براساس سوابق تمدید شد

با توجه به اضافه شدن رشته محل های جدید، ثبت نام همه گروه های آزمایشی در دوره های کارشناسی و کاردانی (پیوسته و ناپیوسته) سوابق تحصیلی تا ساعت ۲۴ جمعه ۲۳ شهریور تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، داوطلبان دوره های کارشناسی و کاردانی(پیوسته و ناپیوسته) پذیرش براساس سوابق تحصیلی می توانند نسبت به ثبت نام و ویرایش رشته محل ها یا اضافه کردن سایر گروه های آزمایشی اقدام کنند.

داوطلبان برای انتخاب رشته از گروه های آزمایشی دیگر می توانند با شناسه کاربری و کلمه عبور ارائه شده از سیستم که با آن ثبت نام کردند وارد سامانه شوند، منو سمت راست گزینه اضافه کردن گروه آزمایشی را انتخاب کرده و سپس گروهی که مورد نظرشان است را انتخاب کنند و از منو سمت راست گزینه تغییر گروه آموزشی را انتخاب کرده و گروه مورد نظرشان را تغییر دهند و از همان منو سمت راست ثبت رشته را انتخاب و اقدام به پرداخت هزینه و سپس انتخاب رشته در گروه جدید کنند.

کد مطلب 4399405
شیوا سعیدی

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