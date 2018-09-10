ثبت نام کارشناسی و کاردانی براساس سوابق تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، داوطلبان دوره های کارشناسی و کاردانی(پیوسته و ناپیوسته) پذیرش براساس سوابق تحصیلی می توانند نسبت به ثبت نام و ویرایش رشته محل ها یا اضافه کردن سایر گروه های آزمایشی اقدام کنند.

داوطلبان برای انتخاب رشته از گروه های آزمایشی دیگر می توانند با شناسه کاربری و کلمه عبور ارائه شده از سیستم که با آن ثبت نام کردند وارد سامانه شوند، منو سمت راست گزینه اضافه کردن گروه آزمایشی را انتخاب کرده و سپس گروهی که مورد نظرشان است را انتخاب کنند و از منو سمت راست گزینه تغییر گروه آموزشی را انتخاب کرده و گروه مورد نظرشان را تغییر دهند و از همان منو سمت راست ثبت رشته را انتخاب و اقدام به پرداخت هزینه و سپس انتخاب رشته در گروه جدید کنند.