زندانی محکوم به قصاص به حرمت ماه محرم بخشیده شد

حجت‌الاسلام محمدصادق نازلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با کوشش و همت مسئولان و اداره تبلیغات اسلامی ریگان، فردی که سه سال قبل در این شهرستان به قصاص محکوم شده بود به حرمت ماه محرم با گذشت اولیای دم، بخشیده شد.

حجت‌الاسلام نازلی گفت: با اتکاء به عنایات الهی، تلاش‌ها و مذاکرات فراوان موفق به اخذ رضایت بی قید وشرط از خانواده مقتول شدیم.

وی افزود: با توجه به اینکه محرم؛ فرصتی برای جبران راه خطا و اشتباه است با استفاده از تجلی درس عاشورا می توان با انتخاب مسیری جدید و متفاوت از گذشته فرصت باقیمانده عمر را غنیمت شمرد و مسیر بی سرانجام ارتکاب جرم را به زندگانی سعادتمندانه مبدل کرد.

ولی دم که فردی از اعضای هیئت مذهبی است در خصوص این علت بخشودگی قاتل گفت: گرچه هنوز داغدارم و در این چند سال سختی های روحی و روانی زیادی متحمل شدم اما با توجه به فرارسیدن ماه محرم و ایام عزاداری اربابم امام حسین (ع) از قاتل گذشت می‌کنم.