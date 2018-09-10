به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت پلیس، سید جعفر حسینی اظهار کرد: در پی اعلام ربوده شدن دختر حدود ۲۰ ساله در کرج، پیگیری موضوع بهصورت ویژه در دستور کار مأموران اداره مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی استان البرز قرار گرفت.
وی اضافه کرد: مأموران در تحقیقات خود مطلع شدند که دو نفر ناشناس با یک دستگاه خودرو پراید، وی را با تهدید از جلوی درب منزل ربودهاند.
جانشین فرمانده انتظامی استان البرز افزود: با توجه به اظهارات دوست فرد ربودهشده بهعنوان تنها شاهد حادثه آدمربایی مبنی بر اینکه دوستش خواستگاری دارد که پدرش با ازدواج آنها مخالف است، مأموران به خواستگار وی مظنون شدند.
سردار حسینی خاطرنشان کرد : با انجام اقدامات گسترده پلیسی و بازبینی تصاویر دوربینهای مداربسته از محل وقوع جرم، خودرو موردنظر شناسایی و پس از استعلام از شماره پلاک خودرو، مالک آن شناسایی و دستگیر شد.
وی اضافه کرد: متهم دستگیرشده پس از انتقال به پلیس آگاهی اعتراف کرد که با همکاری یک نفر دیگر به درخواست مرد جوانی اقدام به آدمربایی کرده و فرد ربودهشده را به خانهای در اطراف کرج انتقال و تحویل آن مرد دادهاند.
جانشین فرمانده انتظامی استان البرز گفت: با توجه به اعترافات متهم دستگیرشده و اقدامات اطلاعاتی مأموران در دو عملیات جداگانه همدست وی و متهم اصلی دستگیر و دختر ربودهشده نیز که نزد وی بود رها و به نزد خانوادهاش بازگشت.
سردار حسینی گفت: متهم در بازجوییهای مأموران انگیزه خود را از این اقدام، انتقام از خانواده دختر موردعلاقهاش عنوان کرد.
جانشین فرمانده انتظامی استان البرز تأکید کرد: عوامل این آدمربایی در اختیار مراجع قضایی قرار گرفتند.
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