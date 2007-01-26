به گزارش خبرگزاری مهر، در میان هنرمندان حاضر در این نمایشگاه نام‌های معتبری چون ایران درودی، آیدین آغداشلو، سیدمحمد احصایی، گیزلا وارگا سینایی، هانیبال الخاص، پرویز کلانتری، یدالله کابلی، غلامحسین نامی، فرح اصولی، مهدی حسینی، جلال شباهنگی، شهلا حبیبی، عباس مشهدی‌زاده، نیما پتگر، مریم سالور، یعقوب امدادیان، یعقوب عمامه‌پیچ، محمدعلی ترقی‌جاه، محمد جوادی‌پور، احمد اسفندیاری، حسین محجوبی، احمد نصراللهی، کریم نصر، محمدابراهیم جعفری، جمال‌الدین خرمی‌نژاد، علی گلستانه، بهرام دبیری، مصطفی دشتی، نصرت‌الله مسلمیان، حسین ماهر، صادق تبریزی و ... به چشم می‌خورد.

به گفته لیلی گلستان، سخنگوی گروه هفت نگاه، هیچیک از این آثار از گنجینه نگارخانه‌های هفت گالری برگزارکننده جمع‌آوری نشده و آثار را خود هنرمندان به دبیرخانه نمایشگاه تحویل خواهند داد. از هر هنرمند هم یک یا حداکثر دو اثر روی دیوار نمایشگاه می‌رود و در صورت فروش هر اثر، اثری دیگر جایگزین آن می‌شود. قرار است هر هنرمند پنج اثر خود برای نمایش و فروش در نمایشگاه "هفت نگاه" انتخاب کند.

نمایشگاه "هفت نگاه" به همت هفت نگارخانه آریا، الهه، دی، گلستان، هفت ثمر، والی و ماه مهر و مشارکت و همراهی سه گالری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران جمعه چهارم اسفندماه در فرهنگسرای نیاوران آغاز می‌شود و تا 18 اسفندماه ادامه دارد.