سومین مدال نقره برای کاروان ایران/ مرادی هم نایب قهرمان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نادر مرادی نماینده ایران در دسته ۸۰ کیلوگرم مسابقات وزنه برداری قهرمانی آسیا است که امروز در رقابت با حریفان خود موفق به کسب عنوان نایب قهرمانی شد. مرادی با مهار وزنه ۲۰۲ کیلوگرمی موفق به کسب مدال نقره شد.

چارچوب مسابقات وزنه برداری معلولان قهرمانی آسیا و اقیانوسیه امروز روح الله رستمی در دسته ۷۲ کیلوگرم به عنوان نایب قهرمانی دست یافت. روز گذشته نیز سید یوسف یوسفی در وزن ۵۹ کیلوگرم صاحب مدال نقره شد. در این روز در دسته ۶۵ کیلوگرم نیز امیرجعفری و صمد عباسی از کسب مدال بازماندند.

دیگر اینکه در روز نخست نیز علیرضا ایزدی در رده سنی جوانان با مهار وزنه ۱۴۰ کیلویی، رکورد جهان و آسیا را شکست و به نشان طلا دست یافت. ایزدی در بخش بزرگسالان نیز در جایگاه سوم قرار گرفت و صاحب مدال برنز شد.

در ادامه مسابقات وزنه برداری قهرمانی معلولان جهان، حامد صلحی پور، در دسته ۹۷ کیلوگرم به روی تخته خواهد رفت.