به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله درویش امیری ظهر دوشنبه در جلسه نکوداشت پیشکسوتان عرصه جهاد و مقاومت در دفاع مقدس بابیان اینکه یکی از ضرورتهای جامعه امروز در راستای ادای دین به شهدا و غواصان دریادل، کمک به ساخت باغموزه دفاع مقدس در استان زنجان است، افزود: باید در کشور و جامعه انقلابی و اسلامی، حرمت پیشکسوتان نگهداشته شود؛ چراکه نسل امروز نگاهش به رفتار جامعه نسبت به پیشکسوتان است.
وی با تأکید بر اینکه امروز بر همه ما واجب است که در دریای طوفانزده، به ناخدای کشتی کمک کنیم تا بهسلامت از این دریای طوفانی بهویژه در عرصه اقتصاد عبور کنیم، ادامه داد: امروز هرکس در هر جایگاهی که قرار دارد، باید به ناخدای کشتی کمک کند تا از این بحران بهویژه در عرصه اقتصادی عبور کنیم و انتظار ما از پیشکسوتان بهعنوان پدران انقلاب اسلامی، برخورد درست است.
استاندار زنجان با اشاره به اینکه متأسفانه امروز در مسیری قرارگرفته و حرکت میکنیم که خدمات شایسته در فضای پرالتهاب اقتصادی و بداخلاقیها گمشده است، تصریح کرد: امسال در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، مخالفان انقلاب اسلامی غوغا به پا کرده و هرروز جنگ روانی و تخریب را علیه نظام اسلامی به راه میاندازند، اگرچه برخی هم کد و بهانه دست دشمن میدهند.
درویش امیری با تأکید بر اینکه در کنار زشتیها، باید دستاوردهای نظام اسلامی نیز که تا به امروز کارنامه ارزشمندی در این عرصه از خود بهجای گذاشته است، دیده شود، اظهار کرد: در جلسات هماندیشی، گلایهها، انتقادها، ضعفها و اشتباهات مطرح میشود و امروز میتوانیم ساعتها در مورد این گلایهها، کجاندیشیها و رانتخواریها حرف بزنیم اما باید شرایط امروز را نیز درک کنیم.
وی با اشاره به اینکه اقوام، فرهنگها و خردهفرهنگهای مختلفی در کشور وجود دارد، خاطرنشان کرد: بنا نیست ۸۱ میلیون جمعیت، مسائل فرهنگی را یک جور دیده و فکر کنند.
نماینده عالی دولت در استان زنجان بابیان اینکه در چند ماه اخیر اوضاع اقتصادی به هم ریخته و نوسانات ارزی و رانتخواری بهانه و سوژه دست دشمن داده است، خاطرنشان کرد: دوران دفاع مقدس پرافتخارترین دوران انقلاب اسلامی در چهل سال گذشته محسوب میشود و امروز برای برونرفت از مشکلات پیشرو باید تفکر دوران دفاع مقدس را مرور کنیم.
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