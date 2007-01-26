روسیه بار دیگر بر قانونی بودن فروش سیستم دفاع موشکی به ایران تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، "میخائیل کامینین" خاطر نشان کرد که فروش سیستم دفاع موشکی بر اساس قوانین بین المللی است.

قرارداد تحویل 29 مجموعه پدافند هوایی "تور ام -یک" به ارزش 700 میلیون دلار به ایران در ماه دسامبر سال 2005 امضا شد

و بر اساس آن روسیه متعهد شد طی 3 سال از عقد قرارداد، این سلاحها را در اختیار ایران قرار دهد.



بر اساس این گزارش، مجموعه مدرن نسل پنجم پدافند هوایی تور- ام یک که یک سیستم دفاعی با برد کم است می تواند به طور موثر تمام هواپیماها، بمب های هوایی هدایت شونده، بالگردها، موشک های بالدار و دستگاه های پرنده بدون سرنشین و موشک های فوق العاده دقیق را شناسایی و مورد هدف قرار دهد.

آمریکا و اسرائیل بارها به بهانه های بی اساس، خواستار خودداری روسیه از تحویل این سلاح ها به ایران شده بودند، اما مسکو با رد این ادعاها اعلام کرد سلاحهای تحویلی به ایران موازنه قوا درمنطقه را برهم نمی زند.

ارتش روسیه می گوید سامانه های موشکی فروخته شده به ایران عامل حفاظتی درمقابل حملات هوایی خواهد بود و تهدیدی برای کشورهای همسایه اش نیست.

سوم بهمن "سرگئی چمزوف" مدیر عامل "روس آبارون اکسپورت" که شرکتی دولتی در روسیه است و وظیفه ارسال این سیستم دفاعی را به ایران بر عهده داشت؛ در بنگلور هند اعلام کرد که روسیه مراحل تحویل مجموعه های زنیت موشکی "تور-ام1" به ایران را به پایان رساند.

"شون مک کورمک" سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که واشنگتن ممکن است مسکو را به علت صدور سامانه موشک های دفاعی به ایران، مورد برخی تحریم ها قرار دهد.

کامینین سخنگوی وزارت امورخارجه روسیه درواکنش به اظهارات مک کورمک گفت که همکاری های فنی و نظامی بین تهران و مسکو بر اساس قوانین و توافقنامه های بین المللی است.

آمریکا همچنین درتوجیه استقرارسیستم سپرموشکی خود درشرق اروپا درلهستان وجمهوری چک که با اعتراض روسیه روبرو شده، ادعا کرده است که این سیستم موشکی برای مقابله با تهدید های موشکی ایران و کره شمالی است.به ادعای آمریکا ارائه چنین موشکهایی به ایران می تواند تهدید برای منافع آن کشور باشد.

"سرگئی ایوانف"، معاون نخست وزیر و وزیر دفاع روسیه، نیز اعلام کرد که ایران و کره شمالی موشک ‌های بالستیک قاره ‌پیما ندارند.

ایوانف در کنفرانس مطبوعاتی که اخیراً در هند داشت اظهار داشت: "به ما می ‌گویند که ایجاد چنین سیستمی (سیستم موشکی پدافند هوایی در جمهوری چک) برای مقابله با موشک‌ هایی که ایران و کره شمالی ممکن است به سمت آمریکا شلیک کنند، ضرورت دارد".

وی در ادامه سخنانش گفت: روسیه از وضع واقعی آگاهی دارد و می ‌تواند بگوید که نه کره شمالی و نه ایران موشک ‌هایی ندارند که بتوانند به مناطق غربی برسند و موشک ‌های این دو کشور موشک ‌های میان‌ برد هستند.