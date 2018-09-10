رقابت های کاراته ناشنوایان کشور در اراک آغاز شد

غلامعباس کزازی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: سومین دوره مسابقات قهرمانی کاراته ناشنوایان کشور با شرکت ۵۰ ورزشکار از ۱۱ استان کشور در دو بخش کاراته و کومیته از امروز(دوشنبه) در اراک آغاز شد.

وی افزود: این پیکارها به مدت دو روز در اوزان پنجگانه ۶۰ ،۶۷، ۷۵، ۸۴ و به اضافه ۸۴ و کاتای انفرادی به میزبانی هیأت ورزش های ناشنوایان استان مرکزی در اراک پیگیری می‌شود.

به گفته رئیس هیات ورزش های ناشنوایان استان مرکزی، عباس کزازی به عنوان سرپرست مسابقات از سوی فدراسیون ورزش های ناشنوایان ایران بر این رقابت ها نظارت دارد.