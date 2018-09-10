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۱۹ شهریور ۱۳۹۷، ۱۵:۰۲

اخبار سیاسی عراق؛

اسامی نامزدهای تصدی ریاست پارلمان عراق/ نشست مهم ۲ حزب کُرد

اسامی نامزدهای تصدی ریاست پارلمان عراق/ نشست مهم ۲ حزب کُرد

اعلام اسامی نامزدهای تصدی ریاست مجلس عراق، جدیدترین موضع گیری حزب فضیلت و نشست مهم دو حزب عمده کُرد برای اتخاذ موضع واحد قبل از نشست شنبه از مهمترین اخبار سیاسی عراق است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النهرین، منابع پارلمانی عراق اعلام کردند که ریاست سِنی مجلس این کشور اسامی نمایندگانی که برای تصدی پست ریاست پارلمان معرفی شده اند، را دریافت کرده است.

بر اساس این گزارش؛ این اسامی عبارتند از محمد تمیم، طلال الزوبعی، احمد عبدالله الجبوری، محمد الحلبوسی، اسامه النجیفی، رشید العزاوی، احمد عبدالله خلف الجبوری و محمد الخالدی.

از سوی دیگر حزب فضیلت عراق با صدور بیانیه ای اعلام کرد که همچنان مستقل خواهد ماند و در راستای وحدت کلمه و از بین بردن اختلافات حرکت می کند و منافع ملت عراق و کشور را ارجحیت می نهد.

این در حالی است که منابع عراقی از نشست دو حزب عمده کُرد یعنی اتحادیه میهنی و دموکرات کردستان عراق برای مشخص کردن موضع خود درباره ملحق شدن به فراکسیون اکثریت خبر دادند.

شایان ذکر است که قرار است روز شنبه آینده پارلمان عراق درباره انتخاب هیئت رئیسه پارلمان و نیز مشخص شدن ائتلاف اکثریت تشکیل جلسه دهد.

کد مطلب 4399455

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