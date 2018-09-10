ترویج سبک زندگی اسلامی اولویت کار روحانیون و طلاب باشد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی پیش از ظهر دوشنبه در مراسم عمامه گذاری ۳۵ نفر از طلاب حوزه علمیه اراک اظهار داشت: پرورش نیروی انسانی کارآمد یکی از عوامل مهم توسعه کشور بوده و در حوزه دینی نیز پرورش طلاب کاردان می تواند در بسیاری از حوزه ها اثرگذاری و کارآمدی داشته باشد.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی افزود: روحانیون در جامعه الگوی اقشار مختلف مردم هستند و به همین سبب باید قناعت و ساده زیستی پیشه کرده و این مهم را در جامعه نیز ترویج کنند.

دری نجف آبادی بیان کرد: آنچه روحانیون و طلاب باید از آن پرهیز کنند تجمل گرایی است و در حقیقت سطح زندگی این اقشار به عنوان علمای دینی بایستی همچون سایر مردم جامعه باشد، این امر زمینه الگوپذیری سایرین را از روحانیون فراهم می کنند.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی ادامه داد: قطعا اگر روحانیون در ساده زیستی بکوشند، ارتباط و تعامل جامعه و مردم با این قشر گسترده تر خواهد شد.

امام جمعه اراک همچنین خاطرنشان ساخت: تعامل و ارتباط نزدیک جامعه و روحانیون موجب گرایش بیشتر مردم به ویژه جوانان به دین و معنویت خواهد شد و به این ترتیب جامعه در مسیر صحیح گام برمی دارد.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی تصریح کرد: همچنین لازم است که روحانیون در تشریح و تبیین امور دینی، معنوی و فرهنگی برای مردم و جوانان، بردباری پیشه کنند و این مهم را به بهترین نحو به انجام برسانند.