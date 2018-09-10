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۱۹ شهریور ۱۳۹۷، ۱۵:۱۱

انتخابات ریاست فدراسیون بولینگ و بیلیارد به تعویق افتاد

انتخابات ریاست فدراسیون بولینگ و بیلیارد به تعویق افتاد

بنا به اعلام مدیرکل دفتر امور مشترک فدراسیون‎ها، انتخابات فدراسیون بولینگ و بیلیارد به دلیل دریافت نشدن نتیجه استعلام‎ها در زمانی غیر از 25 شهریورماه برگزار می‎شود.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش، سید محمد شروین اسبقیان گفت: بر اساس سیاست های وزارت ورزش و جوانان رویکرد ما در برگزاری انتخابات فدراسیون های ورزشی قبل از موعد پایان دوره چهارساله رئیس فدراسیون است اما برخی اتفاقات نیز اجتناب ناپذیر است که باعث می شود انتخابات روسای فدراسیون ها به تعویق بیافتد.

🔹اسبقیان ادامه داد: انتخابات ریاست فدراسیون بولینگ و بیلیارد به دلیل عدم دریافت استعلام ها به تعویق افتاده است بنابراین ۲۵ شهریور ماه انتخابات این فدراسیون لغو و به زمان دیگری موکول می شود.

مدیرکل دفتر امور مشترک فدراسیون ها تصریح کرد: انتخابات فدراسیون اسکواش بر اساس برنامه قبلی برگزار خواهد شد.

کد مطلب 4399466
زینب حاجی حسینی

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