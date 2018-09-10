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۱۹ شهریور ۱۳۹۷، ۱۵:۳۵

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری:

توده هوای سرد وارد چهارمحال و بختیاری می شود

توده هوای سرد وارد چهارمحال و بختیاری می شود

شهرکرد- مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: توده هوای سرد وارد چهارمحال و بختیاری می شود.

شاهرخ پارسا در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه توده هوای سرد وارد چهارمحال و بختیاری می شود، اظهار داشت: دمای هوا طی روز های آینده در چهارمحال و بختیاری کاهش می یابد.

وی عنوان کرد: آخرین نقشه های پیش یابی هواشناسی بیانگر استقرار جوی نسبتا پایدار طی سه روزآینده در منطقه است.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: در این مدت آسمان صاف تا کمی ابری در برخی مناطق با غبار رقیق و گاهی با وزش باد نسبتا شدید پیش بینی می شود.

وی گفت: تا پایان هفته استقرار توده هوای سرد برای صبح هنگام در سطح منطقه ادامه دارد

کد مطلب 4399481

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