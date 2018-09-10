اعزام تیم کبدی چهارمحال و بختیاری به مسابقات کشوری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان چهارمحال وبختیاری، چهاردهمین دوره مسابقات کبدی نوجوانان قهرمانی کشور ۱۹ تا ۲۲ شهریورماه به میزبانی اراک برگزار می شود که تیم استان با ۱۲ بازیکن در این مسابقات حضور دارد.

تیم استان چهارمحال و بختیاری با سرپرستی مریم کریمی منجرموئی و مربیگری کلثوم کریمی و لیلا رحیمی و با ترکیب فاطمه کریمی، فاطمه محمودی، زینب کریمی، خدیجه جلیلی طهماسبی، مریم محمدی کهیانی، یاسمن احمدی، مینا صفرنژاد، شهلا خلیل طهماسبی، مریم جلیل شاد، فاطمه برزویی، فاطمه صفیان و فاطمه رئیسی در این رقابت ها شرکت می کند.

اعظم حاتمی و زهرا رجب زاده به عنوان داور از استان چهارمحال وبختیاری در مسابقات کبدی قهرمانی نوجوان کشور قضاوت خواهند کرد.