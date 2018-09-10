جانفشانی مردم ایلام در نظام اسلامی بر کسی پوشیده نیست

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی روز دوشنبه در همایش تقدیر از پیشکسوتان جبهه جنگ و مقاومت گفت: ایران اسلامی به استان ایلام دینی بزرگی دارد که باید آن را ادا کند چرا که زمانی دیگر استان ها در حال توسعه و عمران بودند تمام نقاط استان ایلام درگیر جنگ و دفاع از کشور بود.

وی اظهار داشت: اکنون ایلام با وجود ظرفیت هایی چون نفت، پتروشمی، گاز، اربعین، طبیعت بکر و ... نیازمند توجه بیشتر مسئولان است و باید معضل بیکاری و گرانی در استان ایلام رفع شود و ایجاد اشتغال و توسعه زیرساخت ها در دستور کار مسئولان قرار بگیرد.

همچنین استاندار ایلام در همایش تخصصی شوراهای امر به معروف و نهی از منکر استان ایلام گفت: استکبار بعد از به خطر افتادن نفوذ و جایگاهش در منطقه به علت وقوع انقلاب اسلامی به طرق مختلفی ار جمله جنگ تحمیلی، ترور شخصیت ها و مسئولان نظام، تلاش برای کودتا، شبیخون فرهنگی، تخریم و... اکنون القای بدبینی و ناامیدی در جامعه سعی دارد به ایران اسلامی گزند وارد سازد و تاکنون موفق نشده است.

وی افزود: دشمن از موقعیت و اقتدار ایران اسلامی و قدرت علمی، دفاعی و نظامی ما هراس دارد و موقعیت خود را به خطر افتاده می بیند و همین امر موجب شده تا به شدت بر علیه نظام انقلاب اسلامی تحرکاتی را از جمله فشار روانی انجام دهد.

سلیمانی دشتکی یادآور شد: اکنون جبهه استکبار جنگ روانی و اقتصادی همه جانبه ای را علیه ایران اسلامی با هدف براندازی نظام و تجزیه کشور آغاز کرده و ما باید با حفظ انسجام، وحدت، هم افزایی و حمایت از انقلابی که حاصل خون شهدا و تز خودگذشتگی ایثارگران است از انقلاب و نظام و عزت ملی خود در برابر هجمه های دشمنان حراست کنیم.

وی با تاکید بر این نکته که باید مبارزه با فساد و ‌برخورد قاطع با مدیران فاسد به طور جدی تر از سوی مسئولان صورت بپذیرد، گفت: مردم و کارگزاران با پیروی از منویات و رهنمون های رهبری برای ایجاد آرامش در جامعه به ویژه بازار همراهی و همکاری کنند و با پرهیز از القا و ترویج بدبینی دشمن را برای رسیدن به خواسته های خود مایوس کنند.

جانشین ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان ایلام اظهار داشت: در مقطع کنونی القای حس ناامیدی و بی اعتمادی در بین مردم از مسئولان نظام، مبارزه با استکبار، پیشگیری از شایعات مخرب، مبارزه با گران فروشی و احتکار از مهمترین مضامین امر به معروف و نهی از منکر است.