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۱۹ شهریور ۱۳۹۷، ۱۵:۴۴

صبح امروز صورت گرفت؛

اعتراض ۱۲۰ عضو هیأت علمی پیام نور به حکم اخراج

اعتراض ۱۲۰ عضو هیأت علمی پیام نور به حکم اخراج

تعدادی از اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور صبح امروز در اعتراض به قطع همکاری این دانشگاه با ۱۲۰ نفر از اعضای هیات علمی تا پایان شهریور ماه مقابل سازمان مرکزی دانشگاه تجمع کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز تعدادی از اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور در اعتراض به حکم دانشگاه مبنی بر تسویه حساب اعضای هیات علمی مذکور تا پایان شهریور ماه مقابل سازمان مرکزی این دانشگاه تجمع کردند.

دانشگاه پیام نور نامه تسویه حساب برخی از اعضای هیات علمی این دانشگاه تا آخر شهریور ماه سال جاری را به استانهای محل خدمت آنها ارسال کرده است.

یکی از اعضای هیات علمی معترض دانشگاه پیام نور گفت: برای ۱۲۰ نفر از اعضای هیات علمی  دانشگاه حکم تسویه حساب صادر کرده اند و این اعضا تا پایان شهریور ماه باید تسویه کنند.

وی ادامه داد: برای ترم جدید نیز درسی برای این اعضای هیات علمی تعیین نکرده اند در واقع ۱۲۰ نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور را به بهانه هایی مانند معدل پایین، محل اخذ مدرک در دانشگاه‌های آزاد و غیر انتفاعی، امتیاز پایین پژوهشی و ... اخراج کرده اند.

به گفته معترضین هنوز هیچ یک از مسئولان دانشگاه پیام نور پاسخی مبنی بر دلیل تسویه حساب آنها تا پایان شهریور ماه ارائه نداده است.

کد مطلب 4399504
زهرا سیفی

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    نظرات

    • IR ۲۳:۱۵ - ۱۳۹۷/۰۶/۲۰
      1 1
      پاسخ
      عجب رویی دارید شما. با مدرک دانشگاههای آزاد، غیر انتفاعی و غیره می خواهید هیات علمی شوید!

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