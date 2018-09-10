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۱۹ شهریور ۱۳۹۷، ۱۵:۵۴

در پایان ماموریت خود در ایران؛

سفیر ژاپن در تهران با ظریف دیدار و خداحافظی کرد

سفیر ژاپن در تهران با ظریف دیدار و خداحافظی کرد

سفیر ژاپن در تهران، در پایان دوره ماموریت خود در ایران، با وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و خداحافظی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سفیر ژاپن در تهران در پایان دوره ماموریت خود در کشورمان با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و خدا حافظی کرد.

گفتنی است، پیش از این دیدار هم معاون وزیر امور خارجه و تجارت نیوزیلند با ظریف دیدار و گفتگو کرده بود.

کد مطلب 4399525
محمد مهدی ملکی

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