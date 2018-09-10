سفیر ژاپن در تهران با ظریف دیدار و خداحافظی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سفیر ژاپن در تهران در پایان دوره ماموریت خود در کشورمان با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و خدا حافظی کرد.

گفتنی است، پیش از این دیدار هم معاون وزیر امور خارجه و تجارت نیوزیلند با ظریف دیدار و گفتگو کرده بود.