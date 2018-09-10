به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی‌اصغر فضیلت بعدازظهر دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران و اصحاب رسانه بابیان اینکه ۸۰عنوان برنامه طی ایام محرم و صفر در استان سمنان اجرا می‌شود، ابراز داشت: برپایی نمایشگاه عکس با سوژه عاشورا، سوگواره عطر سیب، نشست‌های بصیرتی، مسابقات فرهنگی پیرامون محرم، کارگاه نقاشی و ورکشاپ عاشورایی و غیره ازجمله این برنامه‌های قابل‌اجرا طی این ایام خواهد بود.

وی بابیان اینکه اجرای ۵۰ عنوان برنامه نیز طی هفته دفاع مقدس در استان سمنان پیش‌بینی‌شده است، افزود: علاوه برنشست‌های بصیرتی و شعر دفاع مقدس، کارگاه‌های هنری، نقاشی، داستان و نمایشگاه عکس امسال فیلم تنگه ابوقریب نیز در ۱۷۰ کانون فرهنگی، هنری مساجد اکران می‌شود.

طرح پردیس سینمایی سمنان در حال پیگیری است

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان بابیان اینکه طرح پردیس سینمایی سمنان توسط بخش خصوصی در حال پیگیری است، ابراز داشت: پروژه طبق روال در حال انجام است و اگر در کار پیمانکاران خللی وارد شود قطعاً اداره کل برای تسریع طرح وارد میدان خواهد شد.

فضیلت در ادامه تصریح کرد: قطعاً توجه به سینما در دستور کار ما قرار دارد لذا در اجرای این سیاست‌ها رویکرد حمایت از سینماهای کوچک دنبال می‌شود و در نظر داریم بین سینما و بازارهای اقتصادی ارتباط کلیدی برقرار کنیم تا احداث این سینماها توجیه‌پذیر باشد.

وی افزود: معتقدیم باید از موسیقی فاخر و اصیل ایرانی حمایت کرد لذا در کنار گفتمان‌های مذهبی و دینی و امربه‌معروف و نهی از منکر برای جلوگیری از پدیدار شدن موسیقی‌های زیرزمینی در فرهنگ و ارشاد اسلامی به همه امور توجه خواهیم کرد و در این راستا ملاک ما عمل به اجرایی شدن قانون است.