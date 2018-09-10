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۱۹ شهریور ۱۳۹۷، ۱۶:۱۰

رئیس سازمان برنامه و بودجه خراسان رضوی:

ایجاد تحول در نظام اداری از ضروریات کشور است

ایجاد تحول در نظام اداری از ضروریات کشور است

مشهد- رئیس سازمان برنامه و بودجه خراسان رضوی گفت: اصلاح و ایجاد تحول در نظام اداری یکی از ضروریات کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا جمشیدی  ظهر دوشنبه در بیست و یکمین جشنواره شهید رجایی که در مجتمع ورزشی کارگران مشهد برگزار شد اظهار کرد: امسال از ۲۰ دستگاهی که بیشترین میزان رشد را داشتند در جشنواره شهید رجایی تقدیر شد.

وی افزود: جشنواره شهید رجایی از سال ۷۷ به منظور تعیین چشم انداز آینده نظام اداری، میزان تحقق اهداف دستگاه های اجرایی، رصد نقاط ضعف و قوت و روش های اصلاح در انجام فرآیند ها در کشور برگزار می شود. ضرورت اصلاح  و ایجاد تحول در نظام اداری یکی از اهداف نظام جمهوری اسلامی است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه خراسان رضوی تصریح کرد: تعداد کارکنان دستگاه های اجرایی استان با احتساب اداره کل آموزش و پرورش، ۱۳۰ هزار نفر است و بدون احتساب آن ۵۳ هزار نفر است که از این تعداد ۷۵ درصد آن رسمی، ۱۳ درصد قراردادی و ۱۲درصد سایر قراردادها را دارند .همچنین از این تعداد ۲۰ درصد دارای مدرک دیپلم و کمتر از آن، ۱۰ درصد فوق دیپلم، ۵۴ درصد لیسانس، ۱۴ درصد فوق لیسانس و دو درصد دیگر مدرک دکتری دارند.

جمشیدی ادامه داد: تعداد مدیران با احتساب مراکز آموزشی، ۲۴ هزار و ۸۰۰ نفر است که از نظر سطوح مدیریت ۱۳ درصد مدیریت پایه ، سه درصد مدیریت مبانی و ۸۴ درصد مدیریت عملیاتی را بر عهده دارند.

وی تاکید کرد:به منظور ارزیابی عملکرد دستگاه ها در سال ۹۶، مطابق ماده های  ۸۱ و ۸۲ قانون مدیریت خدمات کشوری عمل کرده ایم و شاخص های خود را در دو بخش عمومی و اختصاصی تمییز داده ایم.شاخص های عمومی در هفت برنامه مرتبط با هشت برنامه تحول اداری که در نقشه راه اصلاح نظام اداری مندرج شده اند، دارای هفت محور و هدف سالانه است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه خراسان رضوی تصریح کرد: فرآیند ارزیابی دستگاه های به صورت خود اظهاری و تهیه اسناد اجرا شد و بعد از اعلام نتایج اولیه فرصتی برای تکمیل مستندات داده شد و پس از دریافت اعتراضات، آن ها را بررسی و نتایج برای جشنواره بررسی شدند. امسال ۵۹ دستگاه اجرایی داوطلبانه برای ارزیابی در جشنواره شرکت کردند و میانگین شاخص های عمومی ۷۰۹ امتیاز از سقف هزار امتیازی بود، که کمترین میزان تحقق آن ۳۸ درصد و بیشترین میزان تحقق ۹۸ درصد بود. 

جمشیدی ادامه داد: همچنین در شاخص های اختصاصی نیز کمترین میزان تحقق ۷۸ درصد و بالاترین آن ۱۰۰ درصد بوده است. خوشبختانه ۲۸ دستگاه اجرایی موفق شدند که امتیاز کامل را در شاخص های اختصاصی کسب کنند. 

کد مطلب 4399538

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