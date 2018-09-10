کشف ۱۰ کیلوگرم هروئین و دستگیری ۲ قاچاقچی طی روز گذشته در همدان

سردار بخشعلی کامرانی صالح در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در پی اشراف اطلاعاتی ایجاد شده و انجام کار های اطلاعاتی چند ماهه بر روی یک باند تهیه و توزیع مواد مخدر، مشخص شد اعضای این باند قصد تهیه و انتقال مواد مخدر از استان های مرکز کشور به استان همدان را دارند.

وی افزود: ماموران مبارزه با مواد مخدر استان همدان روز گذشته با یک اقدام هوشمندانه و دقیق کارکنان توانستند قاچاقچیان را در ورودی شهر همدان شناسایی و دستگیر کنند.

سردار کامرانی صالح بیان داشت: طی بازرسی های فنی، ماموران موفق شدند مقدار ۱۰ کیلو گرم هروئین را کشف و ۲ نفر قاچاقچی را دستگیر و یک دستگاه خودرو را نیز توقیف کنند.

فرمانده انتظامی استان همدان بیان داشت: تاکنون از این باند ۳ محموله به مقدار ۲۱ کیلوگرم هروئین کشف، ۳ دستگاه خودرو توقیف و ۶ نفر نیز دستگیر شده است.

کشف ۱۲ کیلو و ۵۰۰ گرم تریاک در همدان

فرمانده انتظامی استان همدان همچنین از کشف ۱۲ کیلو و ۵۰۰ گرم تریاک در یک عملیات ضربتی از قاچاقچی مواد مخدر در همدان خبر داد.

سردار کامرانی صالح گفت: در پی انجام کارهای اطلاعاتی چند ماهه پلیس مبارزه با مواد پلیس استان بر روی یک قاچاقی مواد مخدر، مشخص شد که وی قصد دارد محموله مواد مخدر را از استان های جنوبی تحویل و پس از انتقال به استان همدان نسبت به توزیع آن اقدام کند.

فرمانده انتظامی استان همدان افزود: به منظور جلوگیری از خرد شدن مواد مخدر با اقدام به موقع و هوشمندانه پلیس مبارزه با مواد مخدر استان همدان و پلیس شهرستان فامنین، در یک عملیات ضربتی خودرو سواری متهم در ورودی شهرستان فامنین شناسایی و متوقف و از داخل خودرو سنگین وی مقدار ۱۲ کیلو و ۵۰۰ گرم تریاک با لفافه کشف و متهم دستگیر و با تشکیل پرونده تحویل مقام قضایی شد.