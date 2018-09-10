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۱۹ شهریور ۱۳۹۷، ۱۶:۱۸

عضو سنای آمریکا فاش کرد

طرح انگلیس برای حمله‌ شیمیائی‌ جعلی در سوریه و متهم کردن بشار اسد

طرح انگلیس برای حمله‌ شیمیائی‌ جعلی در سوریه و متهم کردن بشار اسد

عضو جمهوری‌خواه سنای ایالت «ویرجینیا» در آمریکا از طرح سازمان اطلاعات خارجی انگلستان (ام‌آی‌۶‌) برای حمله‌ شیمیائی‌ جعلی در سوریه و متهم کردن بشار اسد پرده برداشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت، «ریچارد بلک» عضو جمهوری‌خواه سنای ایالت «ویرجینیا» در آمریکا اذعان کرد که سازمان اطلاعات خارجی انگلستان (ام‌آی‌۶‌) برای یک حمله شیمیائی جعلی و متهم کردن بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به این اقدام برنامه ریزی کرده بود.

عضو سنای آمریکا ادامه داد: آن ها در حال برنامه‌ ریزی برای یک حمله جعلی و غیر واقعی بودند؛ به نحوی که مردم را از شهر خارج کنند و به مردم آموزش داده‌ اند تا نقش قربانیان حمله شیمیایی را بازی کنند.

وی افزود: قریب به ۴ هفته پیش، ما درباره فعالیت سازمان اطلاعات انگلیس برای یک حمله شیمیائی که قرار بود مسئولیت آن بر عهده دولت سوریه قرار بگیرد، اطلاع داشتیم.

«ریچارد بلک» در ادامه تصریح کرد که لندن خود به این کار مبادرت نمی ورزید؛ بلکه در صدد بود تا معارضان سوری را برای انجام این حمله جعلی هدایت کرده و از این طریق رئیس جمهوری سوریه را مقصر جلوه بدهند.

کد مطلب 4399548

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    نظرات

    • کارشناس سیاسی IR ۱۶:۲۴ - ۱۳۹۷/۰۶/۱۹
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      پاسخ
      هروقت تروریستها در سوریه در محاصره و بدبختی افتادند با توطئه از سوی اربابانشان اقدام به شلیک مواد شیمیایی میکنند تا بدینوسیله بشار اسد را متهم به استفاده از سلاح شمیایی نمایند.

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