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۱۹ شهریور ۱۳۹۷، ۱۷:۴۴

اتوبوسی برای انتقال حجاج تهرانی از فرودگاه اختصاص داده نشده است

اتوبوسی برای انتقال حجاج تهرانی از فرودگاه اختصاص داده نشده است

مدیرعامل شرکت کارگزاران و امور زیارتی استان با اشاره به اینکه مشکلی برای استقبال از زائران تهرانی در فرودگاه وجود ندارد گفت: اتوبوسی برای انتقال حجاج به داخل شهر قرار داده نشده است.

حسین رضاییان در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد استقرار اتوبوسهای انتقال حجاج از فرودگاه امام خمینی (ره) گفت: سازمان حج و کارگزاریها هیچ اتوبوسی برای انتقال زائران تهرانی از فرودگاه امام خمینی به داخل شهر نگذاشته اند.

وی تاکید کرد: فقط برخی از استانهای همجوار مانند البرز ، سمنان ،قم ، لرستان و قزوین برای انتقال زائران به شهرهای خودشان از اتوبوس استفاده می کنند.

مدیرعامل شرکت کارگزاران و امور زیارتی استان تهران گفت: در مسیر رفت به فرودگاه زائران تهرانی تجمیع شده و به فرودگاه توسط اتوبوس های کارگزاری ها منتقل می شدند اما در مسیر برگشت خیر.

رضاییان افزود: هیچ مشکلی در فرودگاه امام برای استقبال زئران وجود ندارد و خانواده های زائران از پارکینگهای شماره 3 و طبقاتی می توانند استفاده کنند.

کد مطلب 4399571
مهناز قربانی مقانکی

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