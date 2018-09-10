رهایی صدها پرنده کمیاب زینتی از دست قاچاقچیان در خوزستان

سردار عبداله نظرپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران هنگ مرزی خرمشهر در پی کسب خبری مبنی بر قاچاق پرندگان زینتی در سطح حوزه استحفاظی خود بلافاصله بررسی دقیق موضوع، شناسایی و دستگیری قاچاقچیان را در دستور کارشان خود قرار دادند.

وی افزود: مأموران هنگ مرزی خرمشهر با اعزام به محل و پاکسازی منطقه موفق به کشف ۹۱۶ قطعه پرنده زینتی از نوع بلبل، مرغ عشق و طوطی شدند.

فرمانده مرزبانی خوزستان با تأکید بر حفاظت از محیط زیست و گونه های بومی منطقه بیان کرد: هرگونه ورود و خروج پرندگان و گونه‌های جانوری باید از طریق مبادی قانونی انجام شود چون قاچاق در این زمینه علاوه بر تخریب محیط زیست، می تواند اثرات نامطلوبی در سلامت سایر گونه‌ها و حتی انسان داشته باشد.

سردار نظرپور در پایان گفت: کارشناسان ارزش پرنده های کشف شده را بیش از ۹۰۰ میلیون ریال برآورد کردند که پس از تکمیل پرونده مقدماتی تحویل مراجع ذیصلاح شدند.