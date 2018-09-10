به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی بعدازظهر دوشنبه در جمع فرماندهان دوران دفاع مقدس در آمل با بیان اینکه امروز در راه دفاع از انقلاب و ارزشهای آن ایستاده ایم گفت: اهداف دشمن از راه اندازی جنگ اشغال خاک نبود بلکه این بود که دین محمدی در ایران اسلامی حاکم نباشد و برنامه های استکبار، اشکال و محیط عملیاتی آن به طور مستمر تغییر می کند ولی ماهیت آن که ساقط کردن انقلاب اسلامی است تغییر نمی کند.

وی افزود: همه ما در یک آزمون مستمر به سر می بریم که تا چه اندازه هوشیاریم و وظایف خود را در هر زمانی یادآوری می کنیم و به آن عمل می کنیم و فرهنگ دفاع مقدس باید زنده نگهداشته شود و ارزش هایی که آفریده شد بر اساس محاسبات و مناسبات نظامی رایج در دنیا نبود.

وی گفت: آن چیزی که دفاع مقدس را به پیروزی رساند معنویت، از خودگذشتگی رزمندگان و توکل به خدا، خلاقیت و نبوغ و فرصتی بود که جوانان ما به ابداعاتی دست زدند که در هیچ کتاب نظامی دیده نمی شود و زنده نگهداشتن یاد و خاطره فرهنگی و نظامی دفاع مقدس یک تکلیف همگانی است

اسلامی، امروز آخرین نسخه عملیات دشمن را ساقط کردن امید مردم و ساقط کردن ارزش پول ملی کشور دانست و گفت: دشمن در اتاق راهبردی خود به این نتیجه رسیده که تنها چیزی که می تواند موثر واقع شود جدا کردن مردم از انقلاب است و این برنامه را با جنگ اقتصادی هدف گذاری کردو معتقد است که با یک اقدام ارزش پول ملی ما را پایین آورده و اگر چند برنامه دیگر اجرا کند به مقصود خود نائل می شود.

استاندار مازندران گفت: دشمن معتقد است که با چند گام و در سایه جنگ اقتصادی نظام را در سه ماه ساقط می کند و دشمن می خواهد دولت را از ایفای نقش در حوزه اقتصاد خارج کند و اتاق فرمان اقتصادی را در دست بگیرد و با هوشیاری و حضور در صحنه مردم و ایفای نقش از سوی همه ما از این مرحله عبور خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه دشمنان نقشه خود برای کم رنگ کردن جشن انقلاب را به گور خواهند برد گفت: مردم ما با ایمان خود در صحنه هستند و شعارشان استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی بوده است و امسال نیز مردم ما چونان سال های گذشته در صحنه خواهند بود و استعمار، آرزوی خود را به گور خواهد برد.