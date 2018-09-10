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۱۹ شهریور ۱۳۹۷، ۱۶:۳۸

قیس الخزعلی:

موضع مرجعیت به مثابه تیر خلاصی به طرح آمریکایی است

موضع مرجعیت به مثابه تیر خلاصی به طرح آمریکایی است

دبیر کل جنبش اهل الحق عراق ضمن تمجید از موضع گیری مرجعیت دینی عراق آنرا به مثابه تیر خلاص به طرح آمریکایی دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، قیس الخزعلی دبیر کل جنبش عصائب اهل الحق عراق از پایبندی به موضع آیت الله سیستانی مرجعیت دینی عراق درباره نامزدهای تصدی پست نخست وزیری عراق خبر داد و آنرا تیر خلاصی به طرح آمریکایی دانست.

وی افزود: موضع گیری مرجعیت دینی به مثابه تیر خلاصی به طرح آمریکا و به مثابه نقشه راه واقعی تشکیل دولت و مرحله سیاسی آینده است. همه طرفهای سیاسی باید بر این اساس حرکت کنند. ما اولین پایبند به آن خواهیم بود.

شایان ذکر است که یک منبع نزدیک به مرجعیت دینی عراق امروز اخبار مربوط به مخالفت آیت الله سیستانی با تصدی پست نخست وزیری از سوی برخی افراد مطرح شده برای این پست را نادرست دانست.

کد مطلب 4399594

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