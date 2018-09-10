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۱۹ شهریور ۱۳۹۷، ۱۶:۳۸

فرمانده ناجا:

نهضت خانه سازی در ناجا/دریابانی جلوه ای از اقتدار نظام است

نهضت خانه سازی در ناجا/دریابانی جلوه ای از اقتدار نظام است

ساری - فرمانده ناجا با اعلام اینکه نهضت خانه سازی در سال ۹۸ را در دستور کار داریم، گفت: به دنبال آن هستیم تا همه کارکنان ناجا که فاقد منزل مسکونی هستند در این طرح صاحب خانه شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر،  سردار حسین اشتری با حضور در فرماندهی دریابانی استان مازندران از بخش های مختلف این یگان بازدید کردو با تسلیت ایام محرم، اظهارداشت: ائمه هدی و معصومین (ع) چراغ هدایت هستند، آنهایی که متوسل ائمه شدند، نظر الهی شامل حال آنها خواهد شد .

فرمانده ناجا با اشاره به سفر فرماندهی معظم کل قوا به استان مازندران و حضور در مراسم دانش آموختگی دانشگاه نیروی دریایی امام خمینی(ره) نوشهر، گفت: معظم له بیانات بسیار راهبردی و کاربردی را مطرح کردند و در ادامه از ظرفیت نیروهای مسلح در سواحل دریا بازدید داشته اند.

وی، حضور فرمانده معظم کل قوا در استان مازندران را موجب برکت برای استان و نیروهای مسلح کشور دانست.

فرمانده ناجا، روزمرگی در انجام کارها را یکی از آفات انسان برشمرد و تاکید کرد: باید هر روز با احساس تازگی و نشاط،در محل کار خود حاضر شویم و خداوند منان را به جهت این توانایی شاکر باشیم .

وی بر تقویت نشاط ، نوآوری و ابتکار عمل در ماموریت های محوله تاکید کرد و افزود: برای تامین امنیت و آسایش سواحل تا عمق دریا باید از همه ظرفیت ها استفاده کرد.

عالی ترین مقام انتظامی کشور با بیان اینکه موضوعات در مرزهای خشکی و دریایی، ثابت و محدود است، عنوان کرد: این موضوع نباید در ما تاثیر منفی و باعث ترس و نگرانی شود، بلکه باید با آمادگی کامل در برابر تهدیدات و آسیب ها ایستادگی کرد و ضمن خنثی کردن توطئه ها، همیشه آماده اجرای ماموریت ها در شرایط مختلف باشیم.

وی افزود: مردم باید احساس کنند دریابانی جلواه ای از اقتدار، نظم و قابل اعتماد بودن برای مردم است که می تواند به آن تکیه کنند و با آن ارتباط داشته باشند.

فرمانده ناجا تاکید کرد: ما باید به تولید ملی کمک کنیم و افرادی که با رعایت قانون و ضوابط به دنبال کسب و کار و آبادانی شهر و کشورشان هستند را پشتیبانی و حمایت کنیم .

سردار اشتری در ادامه با اشاره به طرح سالم سازی دریا و مسئولیت انتظامی و دریابانی در سواحل دریا و داخل شهرها، تصریح کرد: هرچند جلوگیری از وقوع غریق و نجات جان انسان ها از اهمیت بسزایی برخوردار است اما باید از وقوع هنجارشکنی و ناهنجاری های اجتماعی و اخلاقی در سواحل پیشگیری و برخورد کرد.

فرمانده ناجا با بیان اینکه در طرح سالم سازی دریا باید با برنامه عمل کرد، افزود: هر چند برخورد و پیشگیری از ناهنجاری های اجتماعی با توجه به هجمه دشمنان نظام، کار سختی است اما باید در حد توان و با استفاده از همه ظرفیت ها در این حوزه اقدام کرد.

فرمانده ناجا بر مسئول سازی سایر دستگاه ها در حوزه طرح سالم سازی دریا تاکید کرد و افزود: باید سهم هر دستگاه در این حوزه مشخص شود چرا که اگر همه دستگاه ها پای کار باشند و مسئولیت خود را به خوبی انجام دهند، بسیاری از مشکلات رفع خواهد شد .

سردار اشتری در ادامه با اشاره به روزهای پایانی فصل تابستان و افزایش حجم مسافرت ها و افزایش بار ترافیکی محورهای مواصلاتی و همچنین محورهای منتهی به پایتخت، افزود: باید با آمادگی کامل نسبت به حفظ نظم، امنیت و آرامش در مدت زمان باقی مانده اقدام کرد تا مردم سفر هایشان را به اتمام برسانند ومشکلی در این زمینه نداشته باشیم .

عالی ترین مقام انتظامی کشور از عقد قرارداد و تفاهم نامه با وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح کشور در راستای افزایش تجهیزات خبر داد و ابراز امیدواری کرد با اجرای این تفاهم نامه، بخشی از مشکلات در حوزه تجهیزات حل خواهد شد.

فرمانده ناجا با اشاره به ظرفیت و توانمندی ناجا در کشور، گفت: وضعیت نیروی انتظامی در مقایسه با دیگر نهادها خوب است و اعتماد و رضایتمندی مردم از این نیرو نسبت به بقیه دستگاه ها بیشتر است .

وی اضافه کرد: در حوزه امنیت، نیروی انتظامی بالاترین نمره را در مقایسه با دیگر نیروهای مسلح کشور دارد و ماموریت های خود را عاقلانه و مدبرانه انجام می دهد و این موجب رضایتمندی فرماندهی معظم کل قوا ، مسئولان و همه مردم شده است.

فرمانده ناجا در ادامه به موضوع معیشت کارکنان اشاره کرد و افزود: در سال گذشته و تا پایان سال جاری موضوع عطر گل یاس تعیین تکلیف شده و همه مطالبات کارکنان در این حوزه پرداخت خواهد شد و از سال آینده خدمات مضاعفی را برای کارکنان در دستور کار داریم.

وی با اعلام اینکه نهضت خانه سازی در سال ۹۸ را در دستور کار داریم، افزود: به دنبال آن هستیم تا همه کارکنان ناجا که فاقد منزل مسکونی هستند در این طرح صاحب خانه شوند.

سردار اشتری در پایان با اشاره به برخی مشکلات موجود، تحرکات داخل و خارج کشور از سوی دشمنان نظام را به کف روی آب تعبیر کرد و افزود: ما در آستانه ۴۰ سالگی پیروزی انقلاب هستیم و باید محکم تر از گذشته کارها را به پایان برسانیم و مشکلی که قابل حل نباشد در کشور وجود ندارد، هر چند مشکل داریم، اما بن بست نداریم.

کد مطلب 4399595

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