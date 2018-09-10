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۱۹ شهریور ۱۳۹۷، ۱۶:۴۰

نشست«دی‌میستورا» با نمایندگان ایران، روسیه و ترکیه در ژنو آغاز شد

نشست«دی‌میستورا» با نمایندگان ایران، روسیه و ترکیه در ژنو آغاز شد

نشست نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه با نمایندگان ایران، روسیه و ترکیه در ژنو آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، دیپلمات‌ های ارشد روسیه گفتگوهائی را در ژنو با «استفان دی‌میستورا» نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در سوریه درباره تشکیل کمیته قانون اساسی در این کشور آغاز کردند.

هیأت نمایندگی روسیه در این نشست دو روزه شامل «الکساندر لاورنتیف» نماینده ویژه رئیس‌ جمهوری روسیه در امور سوریه و «سرگئی ورشینین» معاون وزیر خارجه این کشور است.

این درحالیست که دی‌میستورا هفته گذشته اعلام کرده بود که این مذاکرات از اهمیت بسیاری برخوردار است؛ چرا که فرصتی را برای از سرگیری روند سیاسی در سوریه فراهم می کند و تشکیل کمیته قانون اساسی، نقطه آغازی برای رسیدن به هدف خواهد بود.

گفتنی است از ماه ژوئن تاکنون این دومین دیدار نمایندگان کشورهای ضامن آتش بس در سوریه یعنی ایران، روسیه و ترکیه با دی میستورا محسوب می شود.

کد مطلب 4399597

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